Un café bien hecho a primera hora de la mañana puede llegar a ser un auténtico placer. Hay quien afronta la jornada con esta bebida y otras que la prefieren después de la comida, bien con cafeína o descafeinado. Además, la opción de elaboración también puede depender, ya que en la actualidad se pueden encontrar modelos eléctricos (como las máquinas de cápsulas) pero también para los más clásicos, la tradicional cafetera italiana. Si eres de estos últimos, debes saber que tiene que contar con una limpieza fundamental para evitar que pasen olores o sabores indeseados al café.

Pero dejar la cafetera impecable no es tan sencillo como parece, con el paso del tiempo aparecen las manchas y la suciedad incrustada difícil de retirar. Además, existen muchos mitos que en 20deCompras nos hemos propuesto derribar, empezando por el más popular que desaconseja lavarla con jabón. Fregar la cafetera con un detergente neutro es necesario para eliminar la suciedad, ya que el agua sola no es suficiente. Otro de los errores más comunes es deshacerse de los posos del café por el fregadero. Si no quieres atascar el sumidero, lo ideal es tirarlo a la basura orgánica o reutilizarlo como abono para las plantas, que nos lo agradecerán.

Para eliminar las manchas blancas de cal tenemos una solución sencilla: mezclar bicarbonato y vinagre, añadir agua y poner a hervir la cafetera. Cuando haya terminado la suciedad habrá desaparecido del interior. Pero, si ya lo has probado todo y tu cafetera ya no tiene remedio. Hemos encontrado un modelo de capacidad para seis tazas y que, además, es apto para inducción. Si te das prisa, podrás conseguirla con un cupón de 2 euros de descuento en Amazon. Aprovecha para hacerte con ella y empezar con buen pie esta vez.

Un truco para que no tenga mal olor

Para evitar el mal olor de la cafetera hay que asegurarse de limpiar y secar bien todas sus partes incluso el filtro superior. Para ello solo hay que sacar la goma y el filtro y eliminar bien los restos de café. El exterior se puede limpiar con agua, jabón y un estropajo fuerte para eliminar los restos de la base.

Si ya has seguido nuestros consejos, tu cafetera estará ahora mucho más limpia sin placas de cal ni restos de café. Pero si quieres un truco más, este es nuestro tip para evitar el mal olor en el recipiente: en primer lugar debes asegurarte de secarlo bien con papel de cocina y posteriormente solo tienes que introducir un terrón de azúcar. Funciona.

