Los amantes del huerto están de enhorabuena. Ha llegado la primavera y es hora de retomar las herramientas y preparar la tierra para nuestros cultivos. Sembrar y criar nuestras propias verduras es una práctica habitual de las zonas rurales que se ha extendido también a las ciudades, ya que convertir nuestra terraza en un huerto urbano es más sencillo de lo que parece. Solo necesitamos luz solar, algo de trabajo y unas macetas para disfrutar de la experiencia, conectar con la naturaleza (¡y conseguir que las plantas den frutos!).

El primer paso para llevar a cabo este proyecto es decidir qué tipo de hortaliza vamos a cultivar y dónde hacerlo. Existen muchas alternativas para colocar nuestras plantas: armarios de cultivo, huertos verticales, minihuertos del tamaño de una mesilla o macetas y jardineras tradicionales. Cualquiera de ellos nos servirá, aunque las mesas de cultivo son una buena opción si se tiene espacio suficiente. El segundo paso es preparar el suelo. Hay que esponjar y mezclar buen abono y sustrato para que la tierra tenga nutrientes para realizar la siembra. Según incida la luz en nuestra terraza, unos cultivos se desarrollarán mejor que otros: los tomates y las hortalizas de verano son más apropiadas para rincones soleados y las verduras de hoja crecerán mejor con algo más de sombra.

Zanahorias, fáciles de cultivar

Ahora que estamos a principio de la primavera podemos plantar un sinfín de vegetales, pero las zanahorias se cultivan de forma muy fácil y son perfectas para novatos. Podemos plantarlas en esta época a unos 20 centímetros unas de otras, regarlas dos veces por semana y recolectarlas en cuanto veamos asomar la parte superior de la zanahoria. Si todavía tienes dudas, este contenedor, apto para principiantes, reúne en un solo equipo todo lo necesario para comenzar con tu huerto urbano y tiene un 15% de descuento en Amazon.

Fresas en macetas

Las fresas son una de las plantas que más ilusión hace cultivar (sobre todo a los más pequeños). Desde finales de marzo es un gran momento para plantarlas ya sea en el huerto o en unas bolsas para colgar, como estas, que son muy cómodas para pequeños espacios. Lo ideal es buscar un lugar con buena luz para que las plantas se desarrollen de forma óptima.

Volver a disfrutar del sabor del tomate

Merece la pena cultivar nuestros propios tomates, pero estas plantas llevan algo más de trabajo porque hay que sembrarlas primero en semilleros. De 5 a 10 días después habrán germinado y se pueden trasplantar a unas macetas grandes para que den frutos a principios de verano.

En cuanto a las herramientas imprescindibles, el kit básico incluye: una azadilla de lanza para retirar restos vegetales y las malas hierbas; un trasplantador para abrir agujeros y un rastrillo de mango. Si todavía no tienes uno, aprovecha para hacerte con este completo juego de ocho herramientas de acero inoxidable que roza las cinco estrellas en Amazon y que tiene de todo, hasta guantes y bolsa de transporte. Además, está rebajado un 20% y cuesta menos de 40 euros.

