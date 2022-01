Cómo triunfar con el 'batch cooking' y Bosch: así es la batidora que envasa al vacío para conservar mejor los alimentos

En la cocina, contar con los aliados adecuados es sinónimo de éxito. Y no, no quiere decir que te lleves a tus padres a los fogones para que te descubran paso por paso todos esos trucos que hacen de sus recetas un bocado único. Nos referimos a que en los utensilios que empleemos para preparar cada elaboración influyen (¡y mucho!) en el resultado final. Por ejemplo, tener una batería de cocina en mal estado puede llegar a poner en riesgo nuestra salud al contaminar los alimentos que cocinamos en ella. Además, muchos de estos gadgets pueden ayudarnos a ahorrar tiempo y dinero en la cocina al ayudarnos a agilizar los procesos y a conseguir platos en tiempo récord. ¿Quién no agradece tener un robot de cocina o un estuche de vapor?

Claro que, o tenemos una cocina muy grande y con muchos armarios para almacenar todo, o es muy probable que tengamos que renunciar algún pequeño electrodoméstico si queremos entrar nosotros en esta estancia. Por ello, la mejor opción es apostar por utensilios funcionales y versátiles que nos ofrezcan varias prestaciones en un solo gadget. Por ejemplo, la gofrera de Cecotec que también nos sirve para preparar donuts y muffins. Y si somos seguidores del batch cooking, la filosofía culinaria que nos anima a preparar en un día diferentes elaboraciones para no tener que encender el fuego todos los días, contar con aliados eficaces es más necesario que nunca.

Así, además de táperes de cristal que garanticen que los alimentos que cocinamos no se contaminan por microplásticos, una buena opción para asegurar la correcta conservación de los platos es el envasado al vacío, que también nos permite intensificar los sabores de cada producto. Pero, que no cunda el pánico: hay una forma más fácil de aprovechar las ventajas de esta técnica que adquiriendo una máquina propia. Apostando, de nuevo, por un gadget dos en uno: la batidora de mano de Bosch que, además, permite llevar a cabo esta función de eliminar el aire que hay en el interior de los recipientes.

Esta batidora también envasa al vacío. Bosch

Este utensilio, que ahora está rebajado y de costar 145 euros puede ser nuestro por solo 99, incluye recipientes especiales para poder envasar al vacío. Esta técnica evita la oxidación de los alimentos y, por tanto, mantiene su frescura y sus propiedades durante más tiempo. Así, además de un táper de un litro de capacidad preparado para envasar al vacío, la compra de este kit incluye bolsas de envasado (1 y 4 litros). Después, la batidora incluye todos los accesorios necesarios para sacarle el máximo partido, desde el picador hasta la varilla para montar. Todo ello con máxima potencia en el motor (13 niveles incluido Turbo), con cuchillas de acero inoxidable que garantizan resultados perfectos sin salpicar y un diseño ergonómico para un uso cómodo.

