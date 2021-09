Hora de retomar el 'batch cooking': así es el juego de táperes de cristal para llevarlo a cabo que triunfa en Amazon

Tras un verano en el que hemos podido disfrutar de unas merecidas vacaciones y de un horario más relajado en el trabajo, toca volver a la rutina y hacerlo con buena actitud para que la vuelta no nos pese demasiado. Esto incluye retomar nuestras costumbres de sueño en busca de una correcta higiene de descanso, volver a nuestras actividades deportivas habituales y apostar por una alimentación variada y equilibrada, lo que no tiene porqué significar el apostar por una dieta estricta. Eso sí, para muchos, en el sentido alimentario, la llegada de septiembre es sinónimo de volver a comer de táper.

Como antes de verano, para no morir en el intento, la planificación resulta fundamental, tanto para ahorrar dinero y no desperdiciar comida como para ingerir alimentos variados. Además, muchos retomarán el batch cooking como método para invertir menos tiempo en la cocina y para no tener que estar en los fogones todos los días. Esta filosofía consiste en cocinar varias recetas y elaboraciones básicas en un solo día para, así, tener lista la comida del resto de la semana o, al menos, solo tener que darle un último toque. Eso sí, para llevarla a cabo se necesita, además de espacio en la nevera, una variedad de táperes que nos ayuden a almacenar cualquier elaboración de forma segura hasta ingerirla.

La mejor opción es que sean de cristal, puesto que eso evita que el plástico contamine los alimentos, y que dispongamos de varios tamaños. El pack de Amazon Basics, que cuenta con más de 14.000 valoraciones en la plataforma, cumple con ambas características ya que incluye 10 recipientes con sus respectivas tapas para que tengamos soluciones para cualquier elaboración.

El set de táperes de Amazon Basics. Amazon

Por qué usarlos para el ‘batch cooking’

Este juego de 10 recipientes de cristal con sus respectivas tapas da distintas soluciones gracias a sus diferentes tamaños y admiten lavavajillas, microondas, horno y congelador. Las tapas, aunque son de plástico, están libres de BPA y tienen un cierre hermético con anillo de silicona para garantizar que nuestras recetas están a buen recaudo. Otra de las ventajas es que se limpia fácilmente gracias a que no absorbe ni manchas ni olores. Además, se pueden apilar con lo que la nevera permanecerá ordenada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.