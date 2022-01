Cecotec y sus rebajas de invierno: estos son los robots de cocina con descuento (¡y todos cuestan menos de 300 euros!)

Ahora que ya han terminado las fiestas navideñas, estamos dispuestos a cumplir con uno de los objetivos que nos hemos marcado como más importantes este año: apostar por una alimentación variada y equilibrada. Esto significa que nuestra cocina tiene que estar provista de utensilios que nos ayudan a fomentar este tipo de propuestas culinarias. Así, aunque la freidora sin aceite puede ser una aliada en este aspecto, puesto que permite cocinar propuestas deliciosas con menos calorías, es recomendable reservarla para días puntuales cuando nos apetezca un capricho. Para el día a día es más aconsejable emplear estuches de vapor o apostar por los métodos de la cocina tradicional.

Claro que, no siempre se dispone del tiempo necesario para preparar este tipo de recetas... a no ser que contemos con la ayuda de un robot de cocina. Estos dispositivos enamoran cada día a más usuarios... ¡y no es de extrañar! Son capaces de ayudarnos a agilizar ciertas tareas, como la preparación de salsas, emulsiones y otros procesos que forman parte de algunas recetas, pero también preparan por nosotros cualquier plato. ¿No te apetecen unas legumbres cocidas a fuego lento como se hacían en casa de tu abuela? En 20deCompras sabemos que llevan tiempo tentándote y te traemos unas propuestas que no vas a dejar pasar: las rebajas de invierno han llegado a Cecotec y, con ellas, los descuentos en robots de cocina. Bajo estas líneas seleccionamos tres modelos rebajados... ¡que cuestan menos de 300 euros!

Y los más rebajados son...

- Con Mambo 10090... ¡ahorras 150 euros! Si estás pensando en este modelo, te interesa saber que incorpora más de 30 funciones; que incluye la opción de mantener caliente, para que tu comida esté lista para servir en el momento que le indiques; que ofrece dos jarras de cocinado para poder conseguir las texturas adecuadas en cada elaboración; y que se conecta con App de Mambo en nuestro teléfono para disfrutar de recetas ilimitadas y guiadas paso a paso, al tiempo que da acceso a una comunidad social interactiva para compartir recetas.

Este robot cuesta menos de 300 euros. Cecotec

- Con Mambo 10070... ¡ahorras 129 euros! Entre otras prestaciones, el robot 10070 pone a nuestro alcance 30 funciones, entre las que destacan picar, trocear, pulveriza, hierve, sofríe y amasa, entre muchas otras, lo que nos permite llevar a cabo cualquier receta dulce o salada. Además, es capaz de cocinar a baja temperatura, una de las características más buscadas, gracias al movimiento SlowMambo, que remueve de forma constante de forma tradicional. Y sí, también nos da acceso a un ‘app’ móvil desde la que disfrutar de numerosas ideas para nuevos platos.

Mambo 10070. Cecotec

- Con Mambo 9090... ¡ahorras 120 euros! Si hay algo que también nos encanta de este modelo pone a nuestra disposición las clásicas 30 funciones para que podamos realizar todo tipo de recetas. Y es que, gracias a la báscula integrada en la jarra con revestimiento cerámico, desde la pantalla podemos comprobar con facilidad las cantidades de cada alimento. Cabe destacar que esta es compatible con el lavavajillas, para ahorrarnos trabajo, y con su compra podemos disfrutar de acceso a un completo recetario y a la comunidad social interactiva de Cecotec.

El Mambo 9090, de Cecotec. Cecotec

