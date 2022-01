Cecotec, casi sin 'stock' de freidoras sin aceite: última oportunidad para conseguir una por 40 euros

No hay duda que en materia de pequeños electrodomésticos han sido las reinas de 2021... ¡Y todo apunta a que también lo serán de 2022! Como te habrás podido imaginar, hablamos de las freidoras sin aceite: ese gadget que nos ha descubierto que las patatas fritas puedes prepararse con una sola gota de aceite. Una revolución culinaria a la altura de los propósitos de 2022 y de las apuestas por una alimentación más variada y equilibrada en la que, sin embargo, no renunciemos a comer rico. Pero, a pesar del furor que ya causan, hay quien no sé decide por apostar por la suya; aunque, desde 20deCompras tenemos el argumento definitivo para que des el salto y la incluyas en tu cocina: ¡las de Cecotec se están acabando!

Las freidoras sin aceite de la firma española son unas de las favoritas, tanto por las características que ofrecen como por sus precios. Y es que algunos de sus modelos más buscados están disponibles a partir de 40 euros, por lo que no extraña que, con frecuencia, Cecotec agote su stock. De hecho, a día de hoy, son muchos los modelos de su catálogo que ya no están disponibles hasta nueva orden, aunque aún podemos conseguir los favoritos. ¡No te quedes sin el tuyo y compra ya alguno de los disponibles... antes de que vuelen!

Y uno de nuestros modelos favoritos...

El modelo Cecofry Compact Rapid Black nos tiene enamorados por su tamaño compacto, lo que lo hace perfecto para cualquier cocina, sin renunciar a una capacidad adecuada para un uso habitual. Así, nos ofrece 1,5 litros, lo que se traduce en la posibilidad de cocinar hasta 400 gramos de patatas a la vez. Eso sí, como el resto de freidoras, estos tubérculos no son los únicos que se cocinan a la perfección en este pequeño electrodoméstico y, para que sepamos sacarle el máximo partido, incluye un recetario completo. Una vez aprendido su uso, nos permite ajustar la temperatura hasta 200 grados y el tiempo de cocinado para que cada ingrediente esté a nuestro gusto. Otra de las ventajas de apostar ahora por este modelo es que está rebajado un 14% para que puedas conseguirla por poco más de 14 euros.

Cecofry Compact Rapid Black. Cecotec

