Cómo conseguir una sandwichera por 20 euros: el secreto de Taurus que querrás descubrir (¡y aprovechar!)

A la hora de la cena, sobre todo si hay niños pequeños en casa, la discusión está asegurada. Si bien es cierto que tenemos interiorizado que el desayuno es una comida fundamental para lograr no pasar más hambre de la cuenta (o ansiedad) a lo largo del día, también lo es que a última hora del día a todos nos apetece darnos un caprichito. Claro que, no podemos acudir a diario a las propuestas más apetecibles (¡ni aunque tengamos una airfryer!), aunque de vez en cuando satisfagamos nuestros antojos. Eso sí, en caso de hacerlo, lo mejor es apostar por lo casero, ya sea pizza, hamburguesa o, por qué no, un sándwich clásico, con mucho queso. Pero, ¿tenemos lo necesario para prepararlo bien y rápido?

La respuesta, como la mayoría se imaginará, va de la mano de una buena sandwichera con la que conseguir no solo el sabor deseado, también el aspecto y la consistencia. Un pequeño electrodoméstico de lo más apetitoso en el que, sin embargo, no siempre nos apetece invertir, pero ¿tienes 20 euros a mano? Porque eso es, precisamente, lo que cuesta el modelo de Taurus si usas el código ‘VIPTAURUS’ que activa el cupón descuento del 15% otorgado a nuestros lectores. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Esta sandwichera tiene un diseño compacto. Taurus

Lejos de ser una propuesta aburrida, los sándwiches siguen siendo la cena (¡o merienda!) favorita de muchos y esta sandwichera permite conseguir el sabor y las formas clásicas, a las que nadie puede resistirse. Y, lo mejor de todo, es que lo consigue en tiempo récord gracias a sus 800 W de potencia y a una temperatura adecuada que ofrece el característico toque dorado que nos encanta, sin llegar a quemar el pan. Sus placas cuadradas son perfectas para el pan de molde de estos típicos bocadillos y sellan a la perfección cada uno de ellos... ¡para que no se escape ni una gota de queso! Además, cuenta con un piloto de colores que señala cuando está listo para usarse tras conectarla.

Si pensabas que incluir esta sandwichera en tu cocina es un error por la falta de espacio, estabas muy equivocado. Ofrece un diseño compacto apto para que podamos almacenarla cómodamente. La limpieza tampoco será una excusa puesto que, una vez se enfríe, solo hay que pasar un paño húmedo en el interior para eliminar los restos que serán pocos gracias a sus placas antiadherentes.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Taurus y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.