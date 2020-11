Analizar la economía española hace 20 años, cuando nació este periódico, es como rebuscar en los cajones y encontrar una foto tuya antigua de carnet: tenemos los mismos ojos, la misma barbilla y las mismas orejas de soplillo. La barbilla es el turismo; ahí seguirá siempre porque nos han regalado el sol y playa y no es cuestión de menospreciar un activo de tanto valor económico. Los ojos son la hostelería, el eje de nuestra cultura del encuentro, de la vida alegre, y del desfogue social. ¿Y las orejas desabrochadas? Pues la construcción, ese sector que pegó un susto de muerte en 2008, que a veces avergüenza tener tan desarrollado, pero al que regresamos siempre con atracción casi atávica porque aporta riqueza y mucho empleo. Ese rostro de hace 20 años tiene sin embargo, ahora, marcas nuevas que no afean. Las pesetas llevan años mutadas en euros; y pese a que ya no controlamos nuestra moneda para imprimir y depreciarla como nos venga en gana, hemos adquirido un paraguas en Bruselas que nos salva ante golpes como la crisis de deuda en 2010 (ese momento en que Draghi dijo su "lo que se necesite" y abrió el grifo del dinero) o los 72.000 millones recibidos ahora para aliviar los efectos de la pandemia. También asoma en ese rostro cambiado el low-cost, una palabreja desconocida hace dos décadas que ha permitido a los españoles viajar a otros países, descubrir otras culturas y formarse mejor en escuelas internacionales. Todo un avance. En mi época de juventud, viajar a Londres en el siglo XX solo era asequible para gente de ‘posibles’; ahora, en cambio, si estás avispado, vas y vuelves por apenas 29 euros si reservas por Internet en una línea de bajo coste. ¿He dicho Internet? Hace dos décadas apenas lo usábamos para enviar e-mails y chatear por IRC. Ahora, es fundamental para millones de empresas que facturan billones de euros en sus negocios online en un mercado globalizado. Unos negocios que, por cierto, usan como canal de venta otra de esas nuevas y bellas ‘arrugas’ que han aparecido en el rostro: el smartphone. Y ahí estábamos, ante el espejo, viendo cómo reinventarnos en el futuro, cuando la pandemia lo ha resquebrajado. Según la UE, acabaremos 2020 con un agujero fiscal del 12,2%, una deuda del 120%, una caída del PIB del 12,6% y una herida económica que tardará años en cicatrizar. Lo que tarde en llegar la vacuna, vaya. Así que la tarea ahora consiste en arreglar el espejo y repensar nuestra estrategia futura. Los expertos auguran que el rostro futuro debe reflejar robotización, inteligencia artificial, nanotecnología, energías renovables, nueva movilidad y dependencia. La hora del fotomatón es ahora. Y de ese rostro nuevo que muestre el espejo en próximos años… vendrá la prosperidad futura de nuestro país.

EN POSITIVO. La vacuna contra el virus que la OMS prevé en 2021 es la pócima mágica que revitalizará la economía. Sobre todo en España, el país que según el FMI más disfrutará del ‘rebote viral’: el PIB podría crecer el 7,2% el próximo año, el mayor alza de la UE. El virus, en todo caso, nos ha dejado también otras enseñanzas: teletrabajar no era el sueño que solo aventuraban unos ‘locos’... y la bici o car-sharing han mostrado ser una opción sostenible en la urbe futura.

Por Héctor M. Garrido