Dos crisis seguidas en dos décadas cronifican el problema del paro

España no sale de un bucle en el que lleva metida en torno a doce años. Dos décadas han sido suficientes para que el país encadene dos crisis consecutivas (la económica de 2008 y la sanitaria y económica a cuenta del coronavirus en 2019), y de esta forma se perpetúe el problema del desempleo. El sur de Europa, casi siempre castigado por tasas de paro elevadas, ha sido el más afectado estos años por dos recesiones que no han dado respiro. No se había recuperado España de la primera y ya tiene que afrontar otra. "El gran problema de esto son las generaciones que solo han vivido en crisis", comentan los economistas consultados por 20minutos, que añaden la necesidad de "enfocar las políticas sobre todo hacia los jóvenes".

Con la llegada de los 2000, España se vio en todo lo alto. Entonces el desempleo no era un problema. Se había superado otra crisis en los noventa y con la llegada del nuevo siglo la visión de futuro era alentadora. En el año 2000, precisamente, la tasa de paro estaba en un 13,9%, pero encadenaba ya seis años en descenso. Abrió la puerta entonces a una etapa muy positiva para lo que el mercado laboral se refiere. En marzo de ese mismo año José María Aznar arrasaba en las elecciones generales y conseguía una mayoría absoluta calificada como «histórica»: 183 escaños, 27 más que los logrados cuatro años antes. Aznar y el PP veían así consolidada su estrategia económica. No cambió la tendencia con el regreso del PSOE al poder, en el 2004. España siguió bajando sus cifras de desempleo y los años 2005, 2006 y 2007 se convirtieron en referencia. La tasa de paro se quedó entonces por debajo del 10%, marcando los tres mejores datos en las últimas tres décadas. Pero todo cambió.

La quiebra de Lehmann Brothers abrió una nueva etapa. Una negra. Muy negra. Empezó entonces un declive a nivel mundial que tuvo en España uno de sus principales focos. El empleo se resintió. Ya entre 2007 y 2008 subió la tasa de desempleo, pasando de un 8,6% a un 13,8%. En esos momentos todavía se negaba el oscuro momento y se renegaba de la palabra crisis. Pero la realidad atropelló cualquier pronóstico. En cinco años, la tasa de desempleo pasó a situarse en un 25,8% (en el 2012).

Ya con Rajoy en el Gobierno, la crisis pareció controlarse. Los cambios de gobiernos tenían que hacer frente todavía a los efectos colaterales de la recesión y el país encadenó, de nuevo, siete años de descensos. En 2019 el dato de desempleo volvía a niveles del año 2000: un 13,8%. Hasta que llegó el coronavirus y devolvió todo a la casilla de salida. La crisis sanitaria iniciada en marzo en toda Europa ha tenido –y sigue teniendo– consecuencias demoledoras en el plano económico y laboral. El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por una recuperación «en V», pero los rebrotes han puesto en jaque cualquier previsión. "España tiene un problema estructural de desempleo. Estamos en un punto de estancamiento del que va a ser realmente complicado salir", avisan los expertos.

Uno de los colectivos que más pagan los efectos de la crisis son los jóvenes. España se ha convertido en el Estado miembro de la UE con peores datos de desempleo entre los menores de 25 años: registró un 43,9% en el mes de agosto, por delante de Grecia y casi triplicando la media de la Unión, que se situó en un 17,6%. «Podemos hablar de una generación perdida», reconoce el profesor de Economía en el IE Bussines School, Rafael Pampillón, quien avisa de que el nivel de desempleo juvenil es tan algo que el mercado laboral "no va a ser capaz de absorberlo".

El economista alerta, además, de que España tiene un problema "con el abandono escolar", por lo que "la mayoría de los jóvenes que se encuentran ahora mismo en el paro tienen pocos estudios". No es un problema "nuevo", advierte Pampillón. "Entre el año 2000 y el 2019 la media en cuanto al nivel de paro entre los jóvenes estuvo en un 34% en España" mientras que la media en el conjunto de la UE era "de un 9%".