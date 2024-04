Carlos Alcaraz y su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu: "Sería increíble y si es con Rafa Nadal, más aún"

Carlos Alcaraz recibió este jueves el Premio Rey Felipe como mejor deportista español masculino del año 2022 y ante los medios habló, entre otras muchas cosas, de su deseo de jugar un partido de exhibición en el Santiago Bernabéu.

"Para mí sería increíble, no te voy a engañar, jugar en el Bernabéu un partido de exhibición. Y si es con Rafa, pues más aún. Para toda la gente, para España en general, yo creo que sería muy bonito y especialmente para mí jugar en el Bernabéu, pues sería algo increíble", reconoció.

Además, el murciano se sinceró sobre la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Rafa Nadal: "Sería un sueño, como ya he dicho muchísimas veces. Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante".

"Tengo muchísimas ganas de ello y qué mejor manera de debutar en los Juegos Olímpicos que hacerlo jugando dobles con Rafa. Vamos a ver cómo llegamos, tanto él como yo. Al final todavía quedan cuatro meses, todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder", reconoció el murciano.

Eso sí, es algo que todavía no han hablado entre ellos. "No hemos hablado personalmente, pero bueno, yo he escuchado que él también tiene ilusión, y yo no me escondo y digo que para mí sería un sueño. Pero más allá de ello, no hemos hablado. Lograr un oro olímpico es algo que me hace muchísima ilusión, un sueño. Yo, como siempre he dicho, estoy orgulloso de ser español y qué mejor manera que llevar una medalla a España", concluyó.

Además, se mostró "preocupado" por el estado físico del manacorí. "De momento no sé nada de su estado, de cómo está. Obviamente, como español y seguidor del tenis, me preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos. También sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle que ojalá pueda volver pronto, que si se pierde Montecarlo, que por lo menos pueda estar en los torneos de España, así también los españoles podremos disfrutar de su tenis. Veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupado", manifestó.