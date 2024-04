Rudy Fernández anuncia su retirada a final de temporada: "Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas"

Ha llegado el día menos esperado para muchos amantes del baloncesto. Rudy Fernández ha anunciado en rueda de prensa que se retirará cuando concluya la presente temporada. "Es una palabra difícil. Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo", ha afirmado en rueda de prensa.

"Había hablado con el club y quería que fuera así, en rueda de prensa. Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros. Por desgracia el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar 3-4 años más, pero he podido estar muchos años más. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto", ha añadido.

La leyenda de Rudy Fernández arrancó hace ya 20 años, cuando fue el MVP de la Copa del Rey de 2004 con la Penya. Desde entonces, el alero vio su carrera impulsada considerablemente hasta llegar incluso a la NBA, donde debutó con los Portland Trail Blazers juntado contra Los Lakers de Pau Gasol en 2008.

En 2011 llegó al Real Madrid, club en el que finalmente se va a retirar. En él ha conseguido tres Euroligas, seis Ligas ACB, seis Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

Con la selección española de baloncesto ha ganado todo lo que puede ganar un jugador. Dos mundiales, cuatro europeos y varios podios más, entre ellos en los Juegos Olímpicos de Pekín, Londres y Río.

Ahora tiene por delante unos meses en los que puede seguir haciendo historia antes de poner punto y final a su carrera. Puede convertirse en el único jugador de baloncesto en la historia en disputar seis Juegos Olímpicos.