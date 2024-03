El calvario que ha durado meses de Carlos Alcaraz: "La gente me preguntaba qué me pasaba, que no sonreía como antes"

"He pasado por meses complicados. Digamos que en los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo. No me divertía al saltar a la pista. No era yo en la pista en los últimos dos meses, tres meses, fue complicado". Carlos Alcaraz vuelve a sonreír y también a mostrar su mejor nivel de tenis, pero tras su victoria en la final de Indian Wells ante Daniil Medvedev de este domingo desveló que estos últimos meses no han sido nada fáciles para él.

La exigencia es muy alta con el murciano pese a que apenas tiene 20 años. Ya tiene en su palmarés dos Grand Slams (US Open 2022 y Wimbledon 2023) y cinco Masters 1.000, un currículum ya superior al de importantes estrellas del tenis, pero el peso de las expectativas –señalado como el jugador llamado a reemplazar a Rafa Nadal, nada menos– parece haber pasado factura a Carlos Alcaraz.

"Significa mucho para mí levantar este trofeo, ganar este torneo, porque superé muchos problemas en mi cabeza, muchos problemas a nivel físico. Fue especial por eso. No es porque no ganaba desde Wimbledon, no importa eso, se trata de las sensaciones. Para mí no se trata de ganar o perder un torneo, se trata de divertirme jugando al tenis", admitió el tenista de El Palmar. "Por eso estoy feliz por levantar este trofeo, porque me encontré a mí mismo en este torneo", añadió.

Alcaraz no estaba siendo Alcaraz y su entorno lo había notado. «Mi familia, mi equipo, la gente cerca de mí me preguntaba qué me había pasado, que no sonreía como lo hacía antes. Fue un momento complicado», explicó. "Puedes superar todos los problemas que tengas, no importan qué problemas son. Si crees en ti mismo, tienes un buen equipo, trabajas duro, todo puede solucionarse. Creo que es la mejor lección que he aprendido en este torneo", finalizó.

Indian Wells, una aventura donde le ha pasado de todo

Ha sido algo más de una semana de reencuentro. Empezó con dudas ante el italiano Matteo Arnaldi, ante el que perdió el primer set pero después acabó remontando. Poco a poco fue encontrando su mejor versión y así doblegó al húngaro Fabian Marozsan.

Ante Alexander Zverev vivió el momento más surrealista de su carrera, pues fue atacado por un enjambre de abejas durante el partido. Pese a su pánico reconocido a esos insectos y a una molesta picadura, volvió a la pista y arrasó al alemán.

En las semifinales ante Jannik Sinner, su adversario generacional en lo que promete ser una rivalidad de época, se llevó un 6-1 de inicio, pero después mostró su mejor versión para lograr una épica remontada y acabar con una racha de 19 victorias seguidas ganando del italiano.

Y ya en la gran final, se llevó un igualadísimo primer set ante Daniil Medvedev que había comenzando perdiendo y después arrasó a su rival (7-6, 6-1). El gran Carlos Alcaraz ya está de vuelta.