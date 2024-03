El enfado más surrealista de Medvedev al verse superado por Alcaraz: "El tenis es un deporte de..."

Carlos Alcaraz se ha impuesto a Daniil Medvedev tras un partido que comenzó muy disputado por ambos, pero en el que el español arrasó al ruso en el segundo set. Ambos llegaron muy fuertes tanto física como mentalmente al partido, no obstante, Medvedev que empezó muy concretado, terminó completamente superado por la situación al no encontrar su mejor tenis.

Después de una larga jugada entre los finalistas del Master 1.000 en un punto memorable, en un momento dado, la pelota parece que va fuera, pero se sigue jugando. Al terminar el punto, el ruso pregunta al árbitro si hay alguna manera de saber si la bola ha botado dentro o fuera. No obstante, el juez de silla le dice que no, que no hay manera alguna de saberlo, que el juego ha continuado y no hay más.

Es entonces cuando el tenista se muestra incrédulo y se cabrea con la situación: "Estamos en 2024, ¿enviamos putas naves espaciales fuera del planeta y no podemos ver la marca de una bola? El tenis es un deporte de mierda".

Aunque su cabreo no fue más allá, sí que se pudo ver cómo el tenista poco a poco se fue desconcentrando, algo que le sacó del partido y terminó perdiendo.

Asimismo, también se pudo ver cómo alucinó en alguna ocasión el increíble juego que estaba mostrando Carlos Alcaraz y los puntos que estaba jugando. Con su victoria, el murciano revalidó su corona en el Masters 1.000 de Indian Wells.

El español venía de una mala racha en la que llevaba nueve meses sin ganar un torneo desde su victoria en Wimbledon 2023. Además, también venía de recuperarse de una lesión de tobillo.