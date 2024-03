El emotivo discurso de Alcaraz a su gente: "En los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo"

Alcaraz ha vuelto y de qué manera. El murciano sumó su segundo Indian Wells a su palmarés tras superar a Daniil Medvédev (6-7, 1-6) en una final de dos horas. El partido parecía que se iba a ir a tres sets, ya que comenzó muy igualado, pero al final el español terminó arrasando al ruso.

Alcaraz venía de una mala racha en la que llevaba nueve meses sin ganar un torneo y tras haber tenido una lesión de tobillo. Tenía muchas dudas respecto a este torneo, las cuales explicó en la rueda de prensa tras alzarse con la victoria.

En la misma, se pudo ver a un Alcaraz más sincero que nunca, en la que reconoció que los últimos meses habían sido complicados: "Pasé por meses complicados. Digamos que en los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo. No me divertía al saltar a la pista. No era yo en la pista en los últimos dos meses, tres meses, fue complicado".

Asimismo, también aseguró la importancia de tener buenas sensaciones y de lograr divertirse jugando: "Significa mucho para mí levantar este trofeo, ganar este torneo, porque superé muchos problemas en mi cabeza, muchos problemas a nivel físico. Fue especial por eso. No es porque no ganaba desde Wimbledon, no importa eso, se trata de las sensaciones. Para mí no se trata de ganar o perder un torneo, se trata de divertirme jugando al tenis".

"Por eso estoy feliz por levantar este trofeo, porque me encontré a mí mismo en este torneo", prosiguió.

El murciano también reconoció que llegó a Indian Wells sin saber si iba a poder jugar al cien por cien a causa de la lesión de tobillo sufrida en Río. También admitió que le costaba sonreír en pista y de lo preocupados que estaban sus allegados sobre ello: "Mi familia, mi equipo, la gente cerca de mí me preguntaba qué me había pasado, que no sonreía como lo hacía antes. Fue un momento complicado".

Por último, Alcaraz reflexionó sobre la lección vital que había aprendido al disputar este Masters 1.000:"Puedes superar todos los problemas que tengas, no importan qué problemas son. Si crees en ti mismo, tienes un buen equipo, trabajas duro, todo puede solucionarse. Creo que es la mejor lección que he aprendido en este torneo".