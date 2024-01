Xavi Hernández, sobre el debut de Vitor Roque: "Falta la inscripción, pero sí que cuento con él"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha hablado del debut de Vitor Roque, además de asegurar que la charla o bronca que trascendió, en el descanso del último partido contra el Almería, era algo "necesario" para dejar "claro y rotundo" a los jugadores qué quería de ellos y, dado que funcionó, ahora espera que se repita la intensidad y entrega ante la UD Las Palmas, equipo que ve como "revelación" de la temporada junto al Girona FC.

"En cuanto a lo que pasó el otro día, no soy de dar mensajes a la prensa, ni mucho menos. Pero creo que lo que pasó en el descanso fue necesario. Creo que el equipo reaccionó bien. Ellos lo vieron de manera positiva y el equipo está bien. No hay ningún problema en ese sentido", manifestó en rueda de prensa.

"Además, el mensaje caló en la segunda parte, no hace falta ir más allá ni más lejos. La segunda parte cambió completamente el equipo, creo que necesitábamos hablar y hablar claro y rotundo y nada más. Y los futbolistas, pues alineados con nosotros, con el 'staff'. Ellos lo ven así, ¿no? No estábamos al nivel que se requiere y en la segunda parte fue muy bien y los jugadores lo entendieron", recalcó.

"Los jugadores saben que el grupo está por encima de la individualidad, si no, no iremos bien. Y sí, necesitamos trabajo, necesitamos presión, necesitamos intensidad, lo saben ellos. Y el ejemplo es el último partido, es ideal. La primera parte no es lo que buscamos, y la segunda es lo que buscamos y lo que queremos. Con prácticamente los mismos futbolistas. Pero hay que hacerlo en cada minuto de cada partido", pidió Xavi.

Así que ese será uno de los objetivos del Barça en Las Palmas, en una "salida difícil". "Con el permiso del Girona, Las Palmas es el equipo revelación de la temporada. Pimienta es un grandísimo entrenador, lo está demostrando. El año pasado sube al equipo y este juegan muy bien con un fútbol similar a lo que buscamos nosotros. Propone un fútbol ofensivo, de toque y triangulación. Están haciendo un gran trabajo", destacó.

"Conozco a García Pimienta, fuimos compañeros en el filial, y le deseo lo mejor. Será un partido difícil, con lucha por la posesión del balón y el dominio del juego; es un rival complicado. El Atlético ha perdido allí y es una salida difícil, pero quizá nos puede favorecer este juego del Las Palmas más alegre. Nos han ido bien las vacaciones para desconectar y el equipo ha vuelto muy bien. Esperamos demostrarlo en el campo, ya sobran las palabras. Podemos jugar bien y lo hemos hecho, tenemos que volver a buscar esta continuidad de juego y resultados", prosiguió el técnico blaugrana.

De la UD Las Palmas también destacó su solidez defensiva. De hecho, cuentan con el actual Zamora de LaLiga EA Sports, Álvaro. "Se combate generando ocasiones, creo que en los últimos partidos en Liga, contra Girona y Almería, hemos chutado más de 30 veces a portería, es éste el objetivo mañana. Intentar acabar jugadas, generar ocasiones, ir al ataque, hacer presión alta, tener la posesión del balón. Pero esto es justamente lo que lo que quiere Las Palmas también. García Pimienta trabaja muy bien la salida, la presión alta, es un equipo intenso y que encaja poco. Álvaro Valles creo que es el portero que para más de la competición, por lo tanto vamos a intentar generar muchas ocasiones de gol".

Por otro lado, preguntado por Julián Araújo, lateral mexicano cedido por el Barça a la UD Las Palmas y que no podrá jugar este duelo ante su club, aseguró que le siguen la pista de cerca con Bojan. "Muy positiva la valoración de Julián, de hecho Bojan también está haciendo el seguimiento de las cesiones y es uno de los que, de manera positiva, está jugando y bien, además. Está con personalidad y es una nota positiva. Me alegro por él", apuntó el técnico.

Un Xavi que al 2024 le pide "éxitos". "Los éxitos pasan por ganar títulos, igual que el año pasado. Estamos en la misma situación, empezábamos el año y dijimos que el objetivo principal era ganar títulos. Tenemos cuatro en juego, uno que vamos bien, que es la Champions, que estamos en octavos de final, que era el primer objetivo; otro que tenemos necesidades, que es la Liga, que estamos a siete puntos de dos equipos que van líderes, Girona y Real Madrid; y empiezan dos competiciones maravillosas que son la Copa y la Supercopa", manifestó.

Una de las anécdotas llegó cuando le preguntaron si, como opinó Pedri recientemente, ficharía a Erling Haaland para el equipo o si prefería a Kylian Mbappé. "No, yo con los que tengo, pues ya tengo que lidiar, ¿no? Al final, ahora mismo no estamos para pensar en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico, por desgracia. Así que no, me quedo con los que tengo, que con los que tengo, tengo que ganar", se sinceró.

"Sí, sí, lo creo que nos llega", aseguró sobre si creía que tenía plantilla para ganar. "Lo creo con total sinceridad. Rotundamente sí, convencido además, veo cómo entrenan los futbolistas, veo de lo que son capaces. Lo hemos hecho el año pasado con la mayoría de futbolistas que siguen en la plantilla y sí, sí, convencido además y con mucha ilusión de empezar este año, estos cinco meses que nos quedan cuatro títulos en juego para conseguirlos o como mínimo lucharlos para conseguirlos", añadió.

Eso sí, avisó que todo será difícil. "Ya dije en pretemporada que era una temporada difícil y complicada y que necesitábamos estabilidad, unión y bueno, en eso estamos. Quedan cinco meses para competir, sigo con la ilusión del primer día de hacer bien las cosas, creo que hasta ahora se han hecho muy bien, se han hecho muy bien las cosas y hemos ganado dos títulos la temporada pasada. Ahora va de repetirlo", manifestó.

Al de Terrassa le preocupa el aspecto defensivo de su equipo. "Estamos regalando muchas cosas. Esto es lo que más me preocupa y lo padezco, por eso lo estamos entrenando, pero tenemos que mejorar, evidentemente, la efectividad, pero sobre todo el aspecto defensivo, que estamos encajando más", lamentó.

A la espera de inscribir a Vitor Roque

Una de las novedades en Las Palmas podría ser el delantero brasileño Vitor Roque, ya fichado pero todavía no inscrito. "Falta la inscripción, cuento con él, sí. Espero que sea cuestión de horas, quizás mañana, pero espero tenerlo en la convocatoria, sí", comentó Xavi sobre su nuevo delantero.

"Iremos poco a poco, evidentemente. Es un chico de 18 años. No le podemos cargar de responsabilidad ahora de más. Es un chico muy joven que creo que se ha de adaptar. Necesita tiempo. Ha entrenado muy bien, está bien físicamente, se ha cuidado esta etapa que tenía entre estar en Brasil y estar con nosotros. En este sentido, con mucha profesionalidad, está entrenando bien, se ha adaptado rápido al grupo y al equipo. Tiene muchas ganas y mucha ilusión, pero iremos con cautela", manifestó.

"Su llegada le irá bien a Lewandowski, y a João, a Ferran, a Raphinha y a Lamine. Cuantos más futbolistas que compitan entre ellos y cuantos más nos puedan ayudar, mucho mejor. Sí, sí, evidentemente nos va a ayudar mucho Vitor Roque y en ese sentido de generar competitividad en el grupo un aspecto positivo, sí", añadió.

Por otro lado, sobre el interés en Aleix García del Girona FC, reconoció que le gusta. "No he hablado ni con Aleix ni con ningún otro futbolista. No sé si podremos incorporar a algún otro futbolista más. Estamos todavía dependiendo de este 'fair play' financiero, a ver dónde estamos y vamos a ver lo que el club es capaz de hacer o de lo que podemos hacer. Estoy en contacto permanente con el 'presi', con Deco, no cambia nada con el área deportiva y vamos a ver. De momento no hay ninguna novedad", manifestó.