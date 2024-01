El mensaje de Kubo a los árbitros: "A los jugadores que intentamos hacer cositas se nos tiene que proteger"

Siempre que juega la Real Sociedad y el balón pasa por los pies de Kubo, la tensión se palpa en Anoeta. El japonés es uno de esos futbolistas con aire especial, que se atreve y sorprende. Por eso, después del sufrido encuentro ante el Alavés quiso enviar un claro mensaje a los árbitros.

"Aquí cada uno hace lo que puede. Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente e intento ganar. Creo que llevo varios partidos que así es difícil, y si no me protege la gente, los árbitros y el rival también en alguna ocasión...", apuntó el centrocampista nipón con las piernas ensangrentadas tras el duelo.

Pero su reivindicación no quedó ahí. "Hay gente que, aunque no creo que sea su intención, me está haciendo mucho daño", advirtió, por lo que pidió protección "no sólo a mí, sino a los jugadores que intentamos hacer cositas, como se suele decir". Y volvió a repetir: "Yo creo que se nos tiene que proteger un poquito".

La Real Sociedad tuvo que conformarse con el empate ante el Alavés en un partido complicado que se torció muy pronto, en el minuto 36, con la expulsión de su portero Álex Remiro. Solo un gol de Martín Zubimendi sobre la bocina evitó la derrota de los txuri-urdin.