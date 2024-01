El colegiado Figueroa Vázquez se ensaña con el Getafe: tres jugadores azulones expulsados frente al Rayo Vallecano

El primer partido de LaLiga en 2024 tiene al árbitro, Figueroa Vázquez, como protagonista. En el primer encuentro de la 19ª jornada de la presente campaña liguera, el Getafe y el Rayo Vallecano se enfrentaban en el Civitas Metropolitano debido a la clausura temporal del Coliseo Alfonso Pérez por unos cánticos sancionados por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ante el Tenerife en 2017.

El Rayo Vallecano se llevó la victoria por 0-2 ante el Getafe, en un partido muy polémico por la actuación del colegiado Figueroa Vázquez. El árbitro dejó con nueve jugadores a los de Bordalás con dos expulsiones en apenas diez minutos, a lo que se suma una tercera tarjeta roja dirigida al banquillo azulón.

En el minuto 40, Juanmi Latasa veía la segunda tarjeta amarilla por una colisión aérea con Óscar Valentín, en la que el delantero del Getafe salta con el codo por delante e impacta con la mandíbula del centrocampista del Rayo Vallecano.

Segunda amarilla para Juanmi Latasa.

Segunda amarilla para Juanmi Latasa. Se queda con diez el Getafe.

En el minuto 50, habiendo encajado dos goles consecutivos, el Getafe se quedaba sin Mason Greenwood. Tras recibir una patada por detrás que el árbitro no sancionó como falta, el inglés protestó por la reiteración de acciones que el colegiado no había pitado. La respuesta de Figueroa Vázquez: roja directa para Greenwood.

En la rueda de prensa posterior al partido, su entrenador José Bordalás, ha desvelado las palabras del delantero cedido por el Manchester United: "Él no domina el castellano, y a mí me ha comentado que ha dicho '¡No me jodas!'".

Roja directa a Greenwood.

Roja directa a Greenwood. Se queda con nueve el Getafe.

La tercera tarjeta roja llegó en el minuto 70. Una vez Damián Suárez se marchó del campo en favor de Omar Alderete, el lateral uruguayo protestó al juez de línea, por lo que fue expulsado una vez sustituido. Esta acción permitió al Getafe seguir jugando con nueve jugadores y no ocho, pero significará que Suárez se perderá el próximo partido contra el Osasuna.