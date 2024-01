Ancelotti cierra la puerta del mercado de invierno: "No contemplamos fichar otro central"

Ningún defensa llegará al Real Madrid en este mercado invernal. El entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, se ha encargado de confirmar que la puerta de la entidad madridista está cerrada en esta ventana de fichajes: "En este momento no contemplamos fichar otro central".

"Pensamos que nos faltan dos centrales muy importantes pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho como Nacho y Rüdiger, más otros que en la emergencia lo pueden hacer bien como Tchouaméni y Carvajal", ha añadido el técnico italiano en la rueda de prensa de este martes.

A esa solución de urgencia recurrirá Ancelotti más pronto que tarde, pues ante el Mallorca no podrá contar con Nacho por sanción, por lo que se espera que sea el centrocampista francés el que ocupe su lugar en la zaga junto a Rüdiger.

Preguntado por si es definitiva la decisión de no traer a nadie en esta ventana de fichajes tras la grave lesión de Alaba, el entrenador merengue ha sido tajante: "No vamos a fichar".

El Real Madrid vuelve a la competición este miércoles para medirse en Liga ante el Mallorca. Un duelo para el que el equipo blanco recupera efectivos: "Vuelven Vini, Carvajal, Arda... Mendy y Camavinga volverán la próxima semana".

"Las noticias son buenas y mañana intentaremos hacer un partido bueno, con intensidad y compromiso para empezar bien el año", ha señalado Carletto, que ha avanzado que Lunin será el guardameta titular ante el cuadro bermellón después de que Kepa Arrizabalaga no haya podido entrenar esta semana por una gripe.

Aún así, el italiano no ha querido cerrar el debate en la portería: "No he tomado la decisión, porque los dos me hacen dudar. Voy a elegir en cada partido el portero que me da más confianza".