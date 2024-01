Pedri se sincera con Ibai sobre su drama con las lesiones: "Ahora hago pilates, la gente cree que es cosa de mujeres, pero no es así"

La temporada no está siendo sencilla para Pedri, que un año más vuelve a ser presa de las lesiones musculares que lastran su continuidad y le impiden ayudar a un Barça más necesitado que nunca. La primera, en agosto, le tuvo en el dique seco tres meses, y apenas hace unas semanas recayó para seguir siendo baja en el cuadro dirigido por Xavi Hernández.

Por eso, para desconectar, el futbolista canario se ha dejado caer por el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde ha hecho un repaso en profundidad a la actualidad de los culés y a su propio estado de salud física y mental además de mojarse en multitud de temas distintos y de dejar algún 'recadito' a periodistas que cubren la información del Barça y que no han sido según él del todo fieles a la verdad en relación a sus lesiones.

Es el caso, por ejemplo, de Gerard Romero, a quién Pedri quiso desmentir por una información que publicó sobre él uno de los amigos íntimos de Ibai y miembro como presidente de la Kings League. Todo ello, además, a raíz de una pregunta bastante sencilla del streamer vasco: "¿Te ha molestado algo de lo que se ha dicho estas semanas en la prensa sobre tu lesión?".

"Sí. Muchas cosas. Sobre todo de tu amigo, Gerard Romero", comenzó comentando Pedri en su respuesta. "No me molestó pero dijo una cosa que no era. Dijo que yo tenía miedo de jugar, de golpear con la derecha, y son cosas que son mentira. Yo nunca le he dicho a Xavi que tenga miedo de darle con la derecha. Yo, cuando entro al campo, voy con todo, me olvido de las lesiones que he tenido", añadió desmintiendo a Romero.

Una vez aclarado ese tema, Pedri profundizó en su drama con las lesiones, aclarando que sigue sin fecha para regresar aunque otras fuentes apunten a que viajará con el Barça a Arabia Saudía para la Supercopa de España: "No son los mejores momentos. Ha sido un año complicado, pero bien. Vengo de estar en Tenerife, con la familia. Para mí son los mejores momentos, cuando estás en casa con la familia. Si me retirara ahora, me iría a vivir en Tenerife, pero Barcelona tiene de todo".

"Mi primera temporada fue larguísima. Jugué 73 partidos. Puede que haya afectado, pero tenía ganas de comerme el mundo. Todo el mundo dice que cuando tienes la primera lesión se puede reproducir, pero estoy trabajando física y mentalmente para que no se repita. He cambiado la dieta y he ido a pilates. Me lo recomendó Puyol. La gente cree que es una cosa de mujeres, pero no es así. Es algo que va muy bien", prosiguió detallando el futbolista nacido en Tegueste.

Una afirmación que puede suscitar algo de polémica, pero que no empaña el resto de la entrevista, en la que desmontó algunos mitos sobre la rivalidad Madrid-Barça y, sobre todo, habló mucho de fútbol: "Me gusta mucho Aleix García. Y me ha sorprendido el nivel al que está Bellingham. Está en un momento que todo lo que toca va para dentro. Hay momentos en la temporada que hagas lo que hagas sabes que vas a marcar seguro. Hay jugadores que están con la flechita para arriba".

"El que diga que Cristiano es malo, es tonto", añadió en referencia al eterno rival y a la sempiterna crítica culé hacia el portugués, aunque dejó claras sus preferencias en el debate sobre el mejor de la Historia: "Messi es el mejor, para mí. Tuve la suerte de coincidir con él y nada más verlo entrenar, me preguntaba '¿qué hago aquí con este?'. Es una locura".

"El primer día, me acordaré siempre, entré al vestuario y lo vi a él y me quedé de piedra. No es que fuese a pedirle una foto, es que iba a entrenar con él, a compartir vestuario. Me quedé flipando. Imagínate lo que fue para un chico de Las Palmas, con 17 años, ver a Messi ahí... además fue al primero al que vi", relató Pedri recordando sus primero pasos en la disciplina blaugrana, allá por 2019.

Para acabar, el canario ejerció de director deportivo y destacó los nombres que le gustaría ver en Can Barça en el futuro: "Para mí Haaland es un cyborg. Marca muchos goles, y es mucho más joven. Lewandowski no va a durar hasta los sesenta años, por desgracia. Julián Álvarez, la 'Araña', también es muy bueno y está jugando muy bien, me gusta mucho".