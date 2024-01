"No me ha llamado": Del Nido Carrasco habla de la reacción de su padre tras llegar a la presidencia del Sevilla

El Sevilla FC empieza una nueva etapa con el nombramiento de José María del Nido Carrasco como nuevo presidente. El hasta ahora vicepresidente del club coge el testigo de Pepe Castro y ya es el máximo mandatario del club hispalense, precisamente lo que quisiera ser su padre, Del Nido Benavente.

Tras ser nombrado presidente, Del Nido Carrasco se sentó en El Larguero y habló, entre otras cosas, de la reacción de su padre, que ocupó su cargo entre 2002 y 2013 y con quien mantiene una tormentosa relación por el Sevilla principalmente.

"Es uno de los días más bonitos de mi vida al ser nombrado como presidente del Sevilla. Trabajaré por la unidad del club. Estoy dispuesto a sentarme con cualquier accionista del, incluido mi padre", explicó el máximo mandatario, quien también aseguró: "No, no me felicitó".

A su padre no quiere parecerse en esta nueva etapa, pues quiere que sea una era con su propia personalidad, como quiso dejar claro: "No quiero parecerme a ninguno de los presidentes anteriores. Quiero que este Sevilla tenga mi sello".

Aunque ahora el protagonista sea él, la sombra de su padre siempre estará presente, algo con lo que quiere acabar. "Ahora toca a hablar de que José María Del Nido Carrasco es el nuevo presidente y quedan años por delante", dijo tajante.

En un momento de fractura y crispación de un Sevilla que ronda los puestos de descenso, Del Nido Carrasco quiere cambiar el rumbo del club: "Espero que uno de los pilares de mi etapa al frente del Sevilla sea la unidad entre el sevillismo".