La condición de Fernando Alonso para volver a Le Mans: compartir equipo con Verstappen

El Honda Racing Thanks Day es una fiesta del automovilismo como ninguna otra. Un desfile de superestrellas del motorsport y una oportunidad única para ver a un Fórmula 1 y una MotoGP compartir un trazado con Super Fórmula, Indycar... y en el que Max Verstappen ha desvelado un posible plan de futuro junto a Fernando Alonso.

El tricampeón mundial ha desvelado que Fernando Alonso sólo querría volver a competir en las 24 Horas de Le Mans si es para compartir equipo con él. El holandés no ha ocultado su sorpresa cuando se enteró del deseo del asturiano, y afirma que encajarían muy bien juntos.

"Mi equipo soñado para Le Mans… he estado hablando con Fernando sobre este tema y él me ha dicho que sólo le gustaría volver a correr allí si es conmigo. Para mí fue como un ‘wow’, es muy divertido, la cosa es que para Le Mans no hay un peso mínimo para el piloto y yo soy bastante pesado, por que necesito compañeros ligeros. Fernando es ligero, así que estaría bien". Comentó Verstappen.

Otra leyenda de los deportes del motor quiere unirse a la fiesta. Marc Márquez ha bromeado, durante la misma entrevista, expresando que él es el tercer piloto que necesitarían, pues el seis veces campeón de MotoGP es aún más ligero que Fernando.

Alonso tiene una trayectoria impecable en las 24 Horas de Le Mans, participando en dos ocasiones, 2018 y 2019, y ganando en ambas ediciones. El asturiano demostró su excelsa capacidad al volante no solamente en la Fórmula 1, sino también en la resistencia. Su ya legendario stint nocturno en 2018 solidificó inmediatamente su legado y le acercó a la esquiva Triple Corona, para lo que aún necesita ganar las 500 Millas de Indianápolis.

No parece que Verstappen piense, por su parte, en la Triple Corona. El tricampeón ha expresado que no está interesado en la Indycar: "Bueno, me gusta verla, pero hacer la carrera... A ver, tengo mucho respeto por lo que hacen, pero no creo que vaya a participar".

Una posible vía para que el 'superequipo' Alonso-Verstappen podría hacerse realidad en 2025, año en el que Aston Martin regresa a Le Mans con el prototipo Valkyrie, diseñado por Adrian Newey. Será dificil que suceda, pero todas las piezas del puzle están encima de la mesa.