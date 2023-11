La desafortunada comparación de Kubica para criticar la Fórmula E: "Es como tener sexo con una muñeca hinchable"

Robert Kubica será siempre una de las grandes promesas de la Fórmula 1 que no llegaron a desarrollar todo su potencial cuando parecía que se iba a comer el mundo. El piloto polaco realizó grandes actuaciones en el 'Gran Circo' entre 2006 y 2010, pero un accidente de rally le alejó definitivamente de la competición y ya fue casi imposible volver.

Tuvo un escarceo con la máxima categoría mundial del automovilismo en 2019 gracias a Williams, y siguió un par de años como piloto reserva de Alfa Romeo, pero nunca volvió a ser el que era. Aun así, tuvo diversas ofertas con grandes cantidades de dinero de por medio para correr en la Fórmula E, pero las rechazó todas sin miramientos.

El polaco nunca ha sido muy amigo de los coches eléctricos, y por eso optó por diferentes categorías como el DTM o el WEC, en las que la gasolina sigue siendo imprescindible a día de hoy. No se opone a permitir que compitan, pero él nunca lo haría. Una opinión muy respetable y válida... si no fuese por la reflexión que la acompaña, que ha desatado múltiples polémicas en redes.

"No estoy en contra de que haya coches eléctricos en un circuito, pero sí que he tenido varias ofertas y he rechazado mucho dinero. Para mí, un coche competitivo, debe hacer ruido. Tengo un dicho, que creo que está mal decirlo muy alto, pero correr allí es un poco como tener sexo con una muñeca hinchable", comentó Kubica esta misma semana en una entrevista con el podcast Gurulandia.

Robert Kubica, piloto chapado a la antigua como otras figuras del estilo de Christian Horner o Mick Schumacher, considera fundamental la gasolina para las carreras de coches. Algo totalmente lícito pese a chocar frontalmente con los objetivos de cero emisiones de la F1, pero que nunca debería servir de excusa para verter una opinión de este estilo.

En esa línea de pensamiento, el polaco recordó también un momento especial en su carrera, en 2006, cuando aún era piloto de pruebas de BMW Sauber y escuchó desde el muro pasar a Fernando Alonso: "Recuerdo siempre el olor a gasolina. En 2006 cuando estaba en el pit-lane y pasó Alonso con su Renault, hubo un momento que me recordó a mi etapa en el karting".