A Juancho Hernangómez no le gusta que le llamen 'Bo Cruz'... pero lo asume: "Es parte de mi vida"

Juancho Hernangómez se ha convertido en uno de los fichajes del verano tras firmar con el equipo griego Panathinaikos después de concluir su paso por la NBA. Durante su corta estancia en Grecia, el internacional español dio una entrevista a Eurohoops, en la que habló sobre su repercusión mediática después de la película 'Garra', que opina sobre que le llamen 'Bo Cruz', su posible fichaje por el Barça y una hipotética retirada en Estudiantes.

Hay que recordar que antes de unirse a los Toronto Raptors en la temporada 2022-23 venía de hacer su mejor actuación en la final del Eurobasket contra Francia, anotando 27 puntos y 7 de 9 en triples. Estaba a punto de empezar su séptima temporada en la NBA en Toronto Raptors, donde aspiraba a tener mayor peso en el equipo canadiense, después del gran impulso del Eurobasket. Sin embargo, las cosas no fueron como podía esperar y el equipo de Canadá decidió rescindir el contrato de Juancho en febrero de este año.

El auge de 'Bo Cruz'

El personaje de 'Bo Cruz', al que interpretó en la popular película 'Garra', ha marcado la vida de Juancho, que así lo reconoce. Por un lado, no le gusta que le llamen así, pero por el otro tiene asumido que es ya parte de su vida.

"No me gusta que todo el mundo me llame 'Bo Cruz', como si todo el mundo te conociera. O que todo el mundo piense que es tu amigo porque te ve en la pantalla. Hablé con Adam Sandler y me dijo que no puede ir a ninguna parte. No puede ir al supermercado, ni al cine" expresó en la entrevista a Eurohoops.

"Al principio me enfadaba cuando me llamaban 'Bo Cruz'. Pero, después de un tiempo, entiendo que 'Bo Cruz' forma parte de la vida de Juancho Hernangómez. Si la gente me reconoce solo por la película, voy a saludarles. Si disfrutan con la película, me alegro por ellos porque yo también trabajé muy duro para el éxito logrado en la película", declaró el jugador al medio.

Fichaje por el Barça y retirada

Sobre su llegada a Panathinaikos y los rumores sobre un posible fichaje por el Barça, el alero español relató lo sucedido. "Escuché a todos los equipos europeos. Llamaron muchos equipos. Entonces, mi hermano fichó por el Barcelona. Probablemente, pensaron que yo también iba a fichar. Pero tenemos dos carreras diferentes", aseguró el jugador del Panathinaikos a Eurohoops.

"Para los jugadores españoles, ser bienvenido en casa, la vuelta a casa es más fácil. Nuestro idioma, nuestra casa, nuestro país, nuestra, familia, nuestros amigos, nuestra liga. Por supuesto, quiero retirarme aquí, sin ninguna duda. Incluso quiero retirarme en mi primer club, Estudiantes, y devolverles a los aficionados todo su apoyo e intentar ayudarles a ganar. Aunque todavía no es mi momento", manifestó Juancho Hernangómez a Eurohoops.