Rubiales reconoce que se equivocó pero reitera que el beso a Jennifer Hermoso fue "un acto conjunto mutuo"

Luis Rubiales anunció su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol el pasado domingo 10 de abril. Lo hizo a través de las redes sociales con un extenso comunicado, pero unos minutos antes se conoció su decisión en el avance de una jugosa entrevista que Rubiales concedió en Londres al periodista inglés Piers Morgan.

Tanto este lunes como este mismo martes se han ido conociendo extractos de la entrevista, emitida en el programa Piers Morgan Uncensored, en la que Rubiales asegura que el beso a Jennifer Hermoso fue "como cualquiera que le pueda dar a mis hijas" y añade que, antes de dimitir, le dijeron "'Luis, tienes que concentrarte en tu dignidad'".

La entrevista se está emitiendo durante esta noche y tiene una duración aproximada de dos horas. En ella Rubiales comienza afirmando que "se ha tergiversado mucho en esta historia" y relata lo sucedido: "Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio".

Además, Morgan le pregunta a Rubiales si hubiera hecho lo mismo si la victoria hubiera sido de la selección masculina: "No tenga dudas", es su tajante respuesta. El expresidente de la Federación también ha revelado un mensaje que le envió un miembro del staff de la selección cuando el escándalo ya crecía: "Solo puede estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho".

Rubiales también revela que ha recibido muchos apoyos femeninos: "Muchas mujeres me han dicho: 'Estoy contigo. Has cometido un error pero no es lo que están diciendo'. No diré un porcentaje, pero me ha reconfortado que mucha gente me apoye. No están defendiendo un error, si no que este error no es lo que mucha gente dice".

El gesto en el palco

Otra de las imágenes más bochornosas que protagonizó Rubiales durante aquel día de la final del Mundial fue su gesto en el palco, agarrándose los genitales. Es la acción que más le sonroja, a tenor de su respuesta a Morgan: "Este gesto me produce más vergüenza. Es una expresión, en español, de "Ole tus huevos. Iba a Jorge Vilda. No he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina. Toda la familia real me conoce. El Rey es una persona espectacular".

El debate abierto tras la acción y consecuencias del comportamiento de Rubiales ha sido enorme, pero él prefiere no entrar: "Esto no es un debate sobre hombres y mujeres, esto va sobre la verdad. No quiero catalogarlo ni quiero más polémicas, Piers. Yo sé la verdad y estoy muy tranquilo con mi inocencia". ¿La versión de Jenni Hermoso? "¿Qué si está mintiendo? No voy a responder a eso".

Apoyo familiar

Cuando Morgan pregunta a Rubiales por su familia, casi se le quiebra la voz: "Tengo mucha suerte de tener las hijas que tengo. Están sufriendo más por mí que por ellas. He tenido mucho apoyo de mi familia y mi tierra. Dentro de todo lo que me ha sucedido, incluso gente que no conozco me ha apoyado". Rubiales también habla de su madre, que llegó a ponerse en huelga de hambre: "Estuve ayer con ella en Motril. Siempre le llevo el helado que le gusta. Ella es hipertensa. ¿Perder a mi madre? Ella tiene 72 años y tiene problemas. Ella estaba rezando por mí".

Críticas a la FIFA y la presión a Hermoso

Ya en su comunicado de dimisión, Luis Rubiales mostraba su amargura por la decisión de la FIFA, que lo ha inhabilitado durante 90 días: "El proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender", confiesa al periodista británico.

Más allá de la presunta agresión sexual, la Audiencia Nacional también ha imputado a Rubiales por coacciones a Jennifer Hermoso y su familia. Él, las niega: "Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni. Jorge Vilda no ha presionado a nadie".

Esta vez, el exfutbolista repite varias veces durante la entrevista una palabra: "Un error puede tirar por tierra todo lo que hace un hombre. Creo que he cometido un error. He tenido la humildad de pedir perdón de manera sincera. Un presidente no puede comportarse así, tampoco por lo del palco". No obstante, acto seguido, Rubiales vuelve a calificar lo sucedido con Hermoso como "una anécdota entre dos personas motivada por la felicidad. Si dos adultos tiene un comportamiento mutuo, donde hay una pregunta de por medio... Creo que el comportamiento no fue el adecuado como presidente, pero fue efusivo y fruto de la emoción".

"No voy a seguir"

Cuando la entrevista lleva aproximadamente 45 minutos, Rubiales comunica que dimite: "No voy a seguir. Tengo una suspensión que están empezando y va a continuar. Amo mi país y no quiere le afecte. Y también, estamos en la carrera por el Mundial 2030. Hemos luchado mucho por ello. Creo que es mejor salir. No quiero ser egoísta. La situación ha cambiado mucho en 3 semanas, desde que dije que no iba a dimitir hasta ahora".

Rubiales mantiene el optimismo de cara al futuro que llega: "Así es la vida. Buenas y cosas malas vendrán. Soy joven y solo quiero tener salud, estar con mi familia... Podría haber sido peor. La gente algunas veces tiene que pensar otras cosas más importantes".