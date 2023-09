Rubiales: "El significado del beso a Jenni era el mismo que el de un beso a una de mis hijas"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha dejado claro en su entrevista con el periodista británico Piers Morgan que "el significado del beso a Jenni [Hermoso] habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas".

Así se expresa Rubiales en un nuevo extracto revelado por The Sun de su conversación con el periodista, al que avanzó su dimisión del cargo antes de hacerlo oficial con un comunicado publicado a última hora de este domingo.

"Mis intenciones eran nobles, entusiastas, cien por cien no sexuales, cien por cien, repito, cien por cien", insiste el exdirigente, que subraya que "no hubo daño ni contenido sexual, ni agresión, ni nada por el estilo".

En este sentido, Rubiales explica que "el significado del beso a Jenni hubiera sido exactamente el mismo que un beso a una de mis hijas", un gesto que "entre amigos y familia es muy, muy común", añade, al mismo tiempo que hace hincapié en que se produjo en "un momento muy feliz, una celebración, un momento eufórico".

El expresidente de la RFEF también apunta que fue "consentido" y, aunque reconoce que "debería haber actuado de forma más solemne, fría y diplomática", vuelve a subrayar que "bajo ninguna circunstancia hubo agresión y bajo ninguna circunstancia hubo contenido sexual" en el beso".

"Cometí un error, pido disculpas, pero seamos claros, bajo ninguna circunstancia se trata de una agresión sexual", continua Rubiales, que insiste en que "tengo plena fe en que la verdad saldrá a la luz y todo irá bien" en el proceso judicial abierto contra él después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite la querella contra él presentada por la Fiscalía por los delitos de agresión sexual y coacciones.

El exdirigente se ha referido de igual forma a su gesto en el palco en la final del Mundial, donde se agarró los genitales tras la victoria de España ante Inglaterra. "Por esto estoy verdaderamente avergonzado... No hay excusas", ha confesado, lamentando el gesto. "Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido", ha concluido, extendiendo sus disculpas también a la reina Letizia y la infanta Sofía: "Pido disculpas a la reina y a la infanta por un gesto muy poco edificante. No me justifico: lo siento".