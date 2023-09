La futbolista Olga Carmona visitó en la noche de este lunes El hormiguero, el programa de entretenimiento dirigido por Pablo Motos en el que debutó tras convertirse en la heroína de la Selección Española de Fútbol con el tanto ante Inglaterra que valió el primer título mundial femenino.

La sevillana, jugadora del Real Madrid, compareció en el famoso espacio del 'prime time' televisivo tras poner la guinda a un Mundial que vivió en sus carnes desde los primeros momentos de la preparación. Y es que Carmona ha protagonizado los momentos de mayor inestabilidad con la renuncia de 'Las 15', la muerte de su padre horas después de la victoria en Australia, y también ha vivido muy de cerca la polémica y dimisión de Rubiales que empañó el mayor logro del fútbol femenino español.

La jugadora no dudó en confesar sus momentos más complicados a Pablo Motos, los instantes del derrumbe al conocer la noticia del fallecimiento de su padre a su llegada a Madrid. "Fue un día con muchas emociones, mi familia tomó la decisión de no decirme nada hasta que pasase todo y en cuanto llegué al aeropuerto todo se torció, no tengo palabras para decir lo que sentí en ese momento, son sentimientos que no se pueden explicar con palabras"

Tampoco esquivó la polémica de Rubiales y mostró su tristeza por los hechos que eclipsaron el éxito de La Roja. "Lo que más rabia me da es que esos acontecimientos se dieron en un día que no procedía. Es triste conseguir algo histórico y que pasase a un segundo plano. Espero que ahora se hable de que somos campeonas del mundo".

La jugadora sevillana valoró incluso la cuestión del posible boicot a la selección, una decisión conjunta de las jugadoras que aún está en el aire. "Hay que esperar ver la lista de la siguiente convocatoria... la dimisión de Rubiales ha sido muy reciente. Tenemos que hablar y ver que pasa", reflexionó antes de extenderse en las peticiones de las campeonas del mundo a la Federación

"Queremos es seguir la línea de crecimiento del futbol femenino, que se den las condiciones para ello. En este Mundial las hemos tenido, la Federación se ha volcado", explicó al valorar el cambio en los mandos de la Roja con la salida de Jorge Vilda.

Más allá del sufrimiento, Carmona valoró también los frutos del esfuerzo, entre ellos la nominación para el Balón de Oro, todo un sueño hecho realidad. "No me esperaba estar nominada al Balón de Oro. Es el premio al esfuerzo", añadió al respecto una jugadora incapaz de contener su ilusión por vestir la camiseta del Real Madrid.

"Tengo la suerte de jugar en un club que está volcado con su sección femenina. Desde el primer momento me han tratado como una profesional", aseveró la lateral antes de desvelar una de las anécdotas más divertidas del la Copa del Mundo.

Mi tío tiene un amuleto que se encontró en la playa, mi madre se lo llevó a Sídney y yo lo besé antes de la final... Seguro que eso nos ayudó a ganar", compartió antes de someterse a las divertidas pruebas de las hormigas y de presenciar en primer plano el reto extremo de Marta, la nueva colaboradora de retos extremos del programa.