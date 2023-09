La crono de Valladolid, clave en la pelea por el maillot rojo de La Vuelta

La crono de este martes apunta a ser de gran importancia en la general de La Vuelta 2023 con una única etapa cronometrada que se celebrará en la ciudad de Valladolid. Se crearán, a priori, las primeras diferencias en la pelea por el maillot rojo en una batalla que será entre Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y Enric Mas. Los máximos favoritos a ganar la etapa son el propio Evenepoel, campeón del mundo contrarreloj, Filipo Ganna, doble medallista de oro en la disciplina, y Primoz Roglic, ganador en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esta décima etapa se desarrolla en un recorrido de 25,8 kilómetros, alrededor de media hora de esfuerzo. Los corredores deberán afrontar un pequeño repecho inicial para luego entrar en una zona de largas rectas en las que los mejores rodadores marcaran las diferencias respeto a los más escaladores.

Remco Evenepoel

El ciclista belga espera este martes poder "sacar medio minuto" a sus rivales directos, según afirmo el corredor del Soudal Quick Step, que lucirá, por primera vez, el maillot de campeón del mundo contrarreloj desde que lo consiguió en Glasgow. Evenepoel espera recibir "una motivación extra, un impulso y algunos vatios más". Además, Remco estrenará un nuevo diseño en su bicicleta.

Enric Mas

El ciclista del Movistar Team afronta con optimismo la contrarreloj de este martes en Valladolid, en la que espera "estar entre los 10 primeros", con el objetivo a largo plazo de intentar ganar La Vuelta; si no, confía en al menos "estar en el podio". Mas no pudo reconocer el recorrido en el día de descanso, porque el equipo no ha "querido arriesgar". El corredor catalán espera estar "más adelante en la general", para así afrontar con mayor ilusión las dos semanas que restan de Vuelta, donde afrontará el pelotón las etapas de alta montaña. La ventaja del corredor español es que está "más fresco que otros por no haber disputado el Tour".

Juan Ayuso

El ciclista del UAE Team confía en hacer una buena contrarreloj en Valladolid, pues considera que en "las cronos se hace más diferencias que en la montaña". El corredor catalán espera "estar cerca" de Remco Evenepoel, al que ganó en la crono del Tour de Suiza. El corredor español dejó entrever que el líder del equipo puede salir de la crono de este martes. Ayuso, al igual que Enric, no reconoció el recorrido en el día de descanso debido al tráfico y comentó que la crono va a ser "dura porque no hay tiempo para recuperar".

Primoz Roglic

El ciclista esloveno intentará la revancha frente Remco Evenepoel, que le ganó en la crono de Alicante de la Vuelta 2022, donde le sacó un jugoso botín de 48 segundos. Un día marcado en rojo para el corredor del Jumbo-Visma, en el que intentará acercarse en la general y distanciarse para así afrontar las próximas etapas de alta montaña, como Tourmalet o L'Angliru, con un pequeño botín de tiempo respecto a los escaladores puros.

Jonas Vingegaard

El ciclista danés llega como gran favorito en esta crono después del espectáculo que dio en el Tour de Francia, donde batió el récord de Miguel Induráin, sacándole más de minuto y medio a Tadej Pogacar, y casi tres minutos a su compañero de equipo Van Aert. En esta etapa nos demostrará cuál es su nivel respecto a los grandes especialistas en un recorrido rodador.