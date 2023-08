De 'Las 15' a 'Las 23': un motín, un Mundial y la inminente caída de Rubiales

No ha sido un camino fácil y parece que sigue habiendo algunas piedras que sortear. La selección española femenina de fútbol ha vivido uno de los años más complicados de su historia. Desde el famoso motín de 'Las 15', hace ahora un año, hasta hacerse con el Mundial de Fútbol y volver a enfrentarse a la autoridad: Luis Rubiales. Todo apunta a que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene los días contados ante un acto, el polémico beso a Jenni Hermoso y sus posteriores explicaciones, que puede costarle el puesto. El Gobierno ya ha elevado una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que dilucide si ese gesto es una agresión grave y será entonces, previsiblemente dentro de una semana, cuando Rubiales, tras sus insultos de "gilipollas" a los críticos y sus cinco negaciones a la dimisión, tendrá que irse y no con los galones que se supondría tras el último triunfo de su selección.

Tan solo hay que echar la vista atrás, hasta el mes de septiembre del año pasado. Fue entonces cuando 15 jugadoras de la selección española se alzaban contra Jorge Vilda y Luis Rubiales y se apartaban de la convocatoria. Habían exigido condiciones y no las iban a recibir. "Solicitamos no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones".

'Las 15', como fueron apodadas, cuestionaban la continuidad de Vilda por lo que consideraban "una mala gestión absoluta", aunque días después negarían estas intenciones. En julio habían caído en cuartos de la Eurocopa contra Inglaterra y poco después el seleccionador se fue reuniendo con cada una de ellas en privado. No sirvió de nada. "Queremos una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos", decían en su email. Ahí empezó una guerra en la que la propia RFEF amenazaba a las jugadoras por no acudir a la llamada y aseguraba que habían "renunciado" a la selección. "Regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón", decía la Federación en un comunicado.

Las 15 jugadoras que renunciaron a la selección. Henar de Pedro Minguela

El cisma fue absoluto. Entre 'Las 15' no se encontraban Alexia Putellas (lesionada entonces), tampoco Jennifer Hermoso e Irene Paredes, todas capitanas y anteriormente acusadas de ser las cabecillas de su cruzada contra Vilda, aunque sí mostraron su apoyo a sus compañeras. La selección femenina tuvo que acudir a un encuentro amistoso en Pamplona sin 'Las 15', sin sus capitanas y con un once con mayoría de futbolistas del Madrid. Pese a todo, ganó a Estados Unidos, en ese momento campeona del mundo.

Llegó el invierno y llegaron los tanteos. Vilda se reunió con las futbolistas díscolas, hubo mejoras en el transporte, alojamiento y conciliación familiar de las jugadoras durante las concentraciones y las aguas volvieron a su cauce. Hasta esta misma semana. Algunas de las que renunciaron entonces comenzaron a regresar poco a poco: Aitana, Sandra Paños, Ona Batlle y Mariona Caldentey, también Jenni Hermoso, Irene Paredes (que no se había desconvocado pero apoyaba la revuelta).

Este pasado fin de semana las 23 convocadas conseguían la Copa del Mundo. Todo un éxito empañado por la actitud de Luis Rubiales y su beso a Hermoso, además de las posteriores declaraciones del presidente de la RFEF, en las que aseguraba que el ósculo había sido "consentido", un hecho que ha llevado a las 23 seleccionadas a alzarse contra el presidente. El total del equipo femenino ha dado un paso adelante para condenar la agresión. "Basta de mentiras, no estás sola", publicaba la portera grancanaria Misa Rodríguez, a la vez que condenaba los aplausos al discurso de Rubiales. Ya no eran las 15, son las 23.

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", afirmaba Alexia Putellas en redes sociales, convirtiendo su "se acabó" en tendencia. "Se acabó", decían también este viernes Patri Guijarro y Nerea Eizaguirre, dos de 'Las 15'. Ambas fueron junto a Mapi León, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza y Amaiur Sarriegi las siete futbolistas que mantuvieron su renuncia a vestir la camiseta de la selección y no regresar, como el resto de sus compañeras. "Es lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales", añadían en referencia al conflicto de hace tan solo un año.

"No ha hecho falta dejar pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo", escribía Mapi León tras la no dimisión de Rubiales.

Y ellas no están solas. Ahora, a la espera de qué decidirá el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), políticos, organizaciones y la sociedad en general exigen la destitución del presidente de la RFEF, este viernes efusivamente aplaudido por Jorge Vilda tras hablar de "feminismo falso" y negarse a dimitir. Como dijo el presidente del CSD en su alocución: "Esto es el Me Too del fútbol español". Y continúa: 'Las 23' ya han renunciado a la selección hasta que no se produzca el despido de Rubiales.