Díaz, Montero, Belarra y Echenique alzan la voz tras ser señalados por Rubiales: "Todo el mundo sabe qué clase de hombre es"

El incendiario discurso de Luis Rubiales ante la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol ha adelantado los planes del Gobierno, que presentará hoy mismo ante el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, una denuncia en su contra por el comportamiento del líder de la RFEF tras la final del Mundial Femenino en Australia con el fin de suspenderle de sus funciones.

Además del presidente del CSD, Víctor Francos, que ha avanzado esta denuncia, tampoco han tardado en reaccionar en contra de las palabras de Rubiales otros miembros del Gobierno, entre ellos, las tres ministras señaladas directamente por el cabeza de la Federación Española de Fútbol junto al exdiputado de Podemos Pablo Echenique como responsables de su situación, y a los que ha anunciado que demandará.

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha considerado estas declaraciones "inaceptables". "Se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha manifestado la líder de Sumar, quien también ha escrito en sus redes sociales que el presidente de la RFEF "sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho". "No está a la altura, debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno", ha concluido.

En este mismo sentido, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, se ha mostrado en contra de que Rubiales no haya presentado su dimisión y ha considerado que, de la misma manera que "el silencio no ha funcionado", tampoco lo hará "desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual". "Solo sí es sí", ha rematado su mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha calificado el discurso de Rubiales de "violento y mafioso", pero cree que "no funcionará contra un país que ya ha cambiado", ya que, en su opinión, "todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es". Además, ha pedido contundencia al CSD en este caso: "Las mujeres españolas tienen que ver cómo las instituciones les protegen de un discurso muy peligroso que justifica y defiende la violencia sexual".

Por último, Pablo Echenique ha considerado que, si no hay consecuencias en este caso, "el televisado discurso de Rubiales servirá para infundir terror sexual a las mujeres de nuestro país, para legitimar las agresiones y aumentar su número". "¿De verdad el mundo del fútbol va a suscribir las palabras de hoy de Rubiales?", se ha preguntado el miembro de Podemos, quien ha aplaudido a su vez la decisión de Borja Iglesias de renunciar a la Selección "hasta que las cosas cambien". En palabras de Echenique, se trata de un gesto "valiente" y un "ejemplo".

Además, Sumar, por boca de su portavoz parlamentaria, Marta Lois, ha solicitado al Centro Superior de Deportes que suspenda a Rubiales de forma cautelar tras sus declaraciones "machistas y deleznables".

Por su parte, otros miembros del Ejecutivo en funciones han alzado la voz contra el dirigente del fútbol español. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, adelantó en sus redes sociales que el Gobierno no se quedaría impasible: "La sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial, no esta vergüenza. El feminismo nos hace mejores. Actuaremos.. ".

Asimismo, la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, clamó contra "cualquier ataque a la Igualdad": "¡Que se enteren bien! España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres", manifestó. También ha reaccionado el ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, quien ha subrayado que "a los reaccionarios hay que echarlos".