El Supercampeón Barça y su particular 'sextete' de Ligas

A pesar de los pesares, el Barça ha acabado la temporada con muy buenas sensaciones en todos los ámbitos y secciones. Es cierto que siguen atesorando una deuda prácticamente inafrontable, que deben hacer enormes recortes económicos en todas las áreas, y que la sombra del 'caso Negreira' sigue siendo alargada; pero también es igual de cierto que este ha sido un año histórico para la entidad en lo deportivo.

Y lo ha sido porque los culés han logrado como club algo inimaginable e inalcanzable para ningún otro club deportivo en España, de ninguna disciplina: pleno de títulos de Liga en las seis secciones con equipos profesionales del Barça. Un hito que podría parecer fácil, entre otras cosas porque hay deportes en los que no tienen rival dentro ni fuera de las pistas, pero que sólo pueden lograr los equipos elegidos como el Barça, cuya arraigada tradición polideportiva ha dado unos réditos descomunales este 2023.

Fue el equipo de fútbol sala el que logró cerrar en último lugar este viernes ese pleno de los equipos profesionales del FC Barcelona al ganar los respectivos títulos de Liga en esta temporada 2022/23, de los que se enorgullece el club catalán, autodenominado el "mejor club polideportivo" del mundo. Era casi imposible, pero ese 6 de 6 que venían persiguiendo desde hace tiempo, sobre todo con Joan Laporta como presidente, ya es cierto y real.

Pese a la crisis económica del club, Laporta y sus predecesores siempre han priorizado esa vocación polifacética del club respecto a otras cuestiones, pero ahora que su situación financiera es de todo menos boyante. Por eso existen rumores de reducciones drásticas de presupuesto para unas secciones que, si bien viven del fútbol masculino y son deficitarias por su cuenta, aportan un valor de marca y de pertenencia impagable, y gozan de su propia base de aficionados fieles dentro del amplio espectro del barcelonismo.

El FC Barcelona es 'més que un club' por muchos motivos y, uno de ellos, es que es una entidad polideportiva desde prácticamente sus inicios, y no quieren renunciar a ello. No se entiende el Barça sin sus secciones profesionales, ya que el balonmano o el hockey patines han sido claros dominadores, en varias épocas, no ya de los campeonatos nacionales sino también en Europa. De ahí que el logro de este 2023, el de conseguir ganar todas las Ligas en sus equipos profesionales, refuerce ese 'ADN'.

Históricamente, los equipos de fútbol, baloncesto, balonmano y hockey patines ganaban con más o menos asiduidad. Posteriormente, el fútbol sala se sumó a esa fiesta y, desde hace algo más de una década, también el equipo de fútbol femenino -sección profesional en la entidad blaugrana desde 2002- es origen de éxitos, títulos y festejos, tras años de inversión, apuesta y esfuerzo.

Durante la última década, el Barça ha tenido una media de 3,7 títulos ligueros entre sus 6 equipos profesionales. El peor año fue 2017, cuando sólo el balonmano y el hockey patines --los dos más laureados en la historia del club-- ganaron sus campeonatos. Y, antes de la machada de este 2023 con las 6 Ligas haciendo el completo, el mejor año había sido 2021, con 5 (de nuevo, todos menos el fútbol masculino).

La gesta de este año la empezaron el fútbol femenino y el balonmano. El equipo de Antonio Carlos Ortega es claro dominador en ASOBAL, donde apenas tiene rival. Escenario que se repite desde 2011, enlazando títulos ligueros desde entonces y ganando con varias jornadas de antelación. Un título, por tanto, algo menos meritorio que el resto por falta de oponentes dignos.

Algo similar a lo que sucede con el Barça Femení en la Liga F, invicto durante años en Liga F y campeón (también en Champions) con 10 puntos de margen sobre el Real Madrid femenino; o en hockey patines, donde tampoco fallaron a su cita con la OK Liga. Los de Edu Castro, que perdieron su hegemonía en 2022 ante el Liceo, recuperaron el campeonato doméstico para ayudar, como sección con más títulos del club, a este particular hito.

Esta vez, para evitar repetir el escenario de 2012 o 2021, el primer equipo de fútbol masculino, el 'santo y seña' del FC Barcelona y origen de todo, ganó LaLiga Santander. Los de Xavi Hernández cuajaron en esta ocasión un campeonato muy regular, basado en una gran defensa y en los goles del 'Pichichi' Robert Lewandowski, y el Barça pudo ganar su primera Liga después de tres años de sequía.

El penúltimo título fue especial. El baloncesto, equipo blaugrana que más está sufriendo en estos últimos años y al que más recortes le esperan, se quitó muchas 'espinas clavadas' de encima superando en la final del 'Playoff' al Real Madrid por la vía rápida, con un 3-0 gracias a dos victorias en el Palau Blaugrana y una última, la decisiva, en el WiZink Center. Triunfo con sabor a despedida y a fin de era; la de Nikola Mirotic, aunque envuelto en polémica arbitral. Sabe a poco sabiendo que los blancos son campeones de Euroliga.

Por último, pero no menos importante, llegó el título liguero del fútbol sala al superar, también sin fallo y también con mucha polémica al humilde Jaén FS, que disputaba su primera final de la LNFS. El tercer duelo, este viernes, empezó con un 2-0 a favor de los andaluces pero los jugadores de Jesús Velasco remontaron hasta el 2-5 final para lograr su tercera Liga consecutiva y seguir labrando una era blaugrana.