El drama de Sergio Rico: del accidente a la salida del coma y un proceso de recuperación y unas secuelas inciertas

El agónico drama médico que ha vivido el guardameta español Sergio Rico en las últimas semanas parece estar más cerca que nunca de terminar con final feliz, pues la recuperación avance de manera positiva. Sin embargo, casi un mes después del accidente que casi acaba con su vida, sigue habiendo muchas dudas en torno a su verdadero estado de salud, y sobre las posibles secuelas que el coma podría haber tenido a nivel neurológico y motriz en el jugador del París Saint-Germain.

Todo se remonta al domingo 28 de mayo, en plena romería en la Aldea del Rocío, en Almonte (Huelva). El portero, canterano sevillista, había volado a Andalucía nada más ganar la Ligue 1 con el PSG, después de la celebración, y se encontraba en la aldea onubense junto a su mujer, Alba Silva, cuando todo sucedió, alrededor de las 8.30 de la mañana.

El accidente

Al parecer, según los testigos que había por la zona (en el Camino de Moguer) y que avisaron al servicio de Emergencias 112 de Andalucía, un camión de la basura que vaciaba un cubo asustó a unos mulos atados a un carro que se encontraba cerca, amarrado a un poste. Los animales se liberaron y huyeron despavoridos en dirección al lugar donde se encontraba el portero, y asustaron al caballo que golpeó en repetidas ocasiones al ex sevillista antes de salir desbocado.

Rico quedó tendido sobre el suelo, donde el personal sanitario le atendió mientras aún estaba "consciente”, pero “muy aturdido por el golpe". Debido a su “pronóstico grave” provocado por el severo traumatismo craneoencefálico sufrido, tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de la ciudad hispalense, e intubado inmediatamente para permanecer estable, dentro ya de la UCI, donde ha permanecido todo este tiempo.

"Tras poco más de una hora y media con su familia y amigos, Sergio se dirigía a la Misa Pontifical junto a la ermita, cuando sufrió un infortunio por culpa de un carro con mulos y un caballo desbocado que le golpeó", explicaba en un comunicado la agencia del jugador, en aquellas primeras 48 horas ingresado que fueron cruciales para salvarle la vida.

La hospitalización y su lucha contra el coma

A partir de entonces, el cancerbero se mantuvo estable dentro de la gravedad de su condición, bajo los efectos de la sedación aunque con altibajos, y atendido de modo multidisciplinar en todo momento por los especialistas de Medicina Intensiva del centro hospitalario. Así hasta que, a los nueve días del accidente, se le comenzó a retirar la sedación, lo que suponía un gran paso en su evolución.

Seguía intubado porque no podía estar sin la respiración mecánica asistida, pero poco a poco ya iba consiguiendo mover la mano ante estímulos, y abandonaba paulatinamente el coma. Dentro de la gravedad y todavía en la UCI, Sergio Rico evolucionaba favorablemente, pero no iba a ser tan sencillo como parecía superar un accidente así.

Apenas dos días después, el arquero cumplía dos semanas ingresado con otra pésima noticia: volvía a necesitar ser sedado tras varias jornadas consciente. Un paso atrás motivado por la gravedad de su estado de salud, que le mantenía bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, y que esta vez se prolongó más de lo esperado.

Tras más de dos semanas en la UCI, después de ese intento de retirar la sedación que no fue exitoso, y con los ojos de toda España sobre su situación, llegó el hermetismo por parte de sus familiares. No era para menos, porque el calvario y la incertidumbre que sufrió su cónyuge, Alba Silva, fue indescriptible. Por eso, lo último que se supo por su parte fue que todo estaba controlado y que poco a poco se iba avanzando, hasta que la familia al completo dio la orden de no informar sobre el estado de Sergio Rico sin que hubiese novedades.

Sólo la propia Alba Silva rompió ese silencio a los pocos días para indicar que todo seguía igual y que hacía falta mucha paciencia, pero que permanecía expectante porque se iban dando pequeños pasos hacia delante en la recuperación de su marido. Unos pasos que terminaron de confirmarse hace menos de una semana, cuando Sergio Rico logró volver a salir del coma y permanecer consciente, libre definitivamente de los efectos de la sedación.

Habían pasado 25 días desde el accidente que le llevó a la UCI, pero Sergio Rico por fin parecía ver la luz al final del túnel, como confirmó su mujer, que todavía pedía paciencia. Ya había abierto los ojos, estaba consciente, e incluso había sido capaz de reconocer a sus familiares, con los que se comunicó inicialmente mediante gestos porque su garganta seguía dañada por la intubación.

Recuperación y secuelas

Ahora, el mayor temor de la familia es que Rico sufra lesiones y secuelas de por vida, algo relativamente común entre los pacientes que han salido de un coma. Hay algunas que se deben a la completa inactividad física del cuerpo del paciente durante el coma, como pueden ser contracturas, osificaciones, infecciones respiratorias o trombosis venosas, pero las más peligrosas van relacionadas con la gravedad de la lesión cerebral que haya sufrido el paciente.

Sin embargo, a nivel de movilidad, las más peligrosas son las relacionadas directamente con la lesión cerebral. Cualquier paciente saliente del coma podría sufrir hemiparesia (parálisis de la mitad del cuerpo), disfagia (imposibilidad de ingerir), y otros trastornos, aunque los más preocupantes y graves son los que afectan al caminar y al habla (71,6%); los psíquico-cognitivos (69,6%) y los emocionales-conductuales (46,2%), según datos de Fedace.

Independientemente, al menos Sergio Rico cumple con todos los requisitos para haber minimizado el daño residual que le quedará después del accidente. Es un paciente joven, sin patologías previas, y ha estado en coma menos de un mes, la mejor situación posible dentro de la gravedad del asunto si el portero aspira a recuperarse por completo en el futuro.