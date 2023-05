Sergi Darder, capitán del Espanyol, sobre un posible pasillo al Barça: "Confiamos en que el Madrid gane"

La visita del Barça al RCDE Stadium este domingo puede acabar con los blaugranas cantando el alirón. Si ganan al Espanyol, los de Xavi serán campeones de LaLiga, precisamente en el estadio del eterno rival, aunque también cabe la posibilidad de que lleguen al partido siendo ya campeones si antes el Real Madrid y el Atlético de Madrid no vencen a Getafe y Elche.

El capitán del equipo perico, Sergi Darder, ha hablado en la rueda de prensa sobre la posibilidad de tener que hacer pasillo al FC Barcelona si llegan al partido siendo ya campeones.

"No se ha hablado de ello en el vestuario, nosotros pensamos en lo nuestro. Yo tengo mi idea y me la voy a guardar para mí. Pero si ganamos, me da igual todo lo demás. Confiamos también en que el Madrid gane porque juega contra un rival directo nuestro", ha afirmado el futbolista.

Y es que, el principal motivo por el que no piensan en ello, es que el Espanyol se encuentra en una delicada situación luchando por salvarse del descenso.

"Jugamos una final, no hay margen de error y necesitamos ganar. Nos jugamos mucho como para ir sobreexcitados, pero no nos podemos dejar ni un 1% de lo que tenemos dentro. No hemos estado a la altura de lo que merecemos todos los pericos y sabemos que le debemos mucho a la afición", ha añadido el capitán.