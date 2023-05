Las quejas de Guardiola por tener menos descanso que el Madrid: "No lo entiendo, pero me tengo que adaptar"

En unas semifinales de Champions, cualquier mínimo detalle puede ser trascendental, incluso las diferencias en el descanso de los protagonistas. Por eso, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ha quejado por tener un día menos que el Real Madrid para afrontar la vuelta el próximo miércoles en el Etihad Stadium.

El Manchester City se ha visto obligado a jugar el domingo su partido ante el Everton puesto que, como se juega en Liverpool, no podía coincidir con el festival de Eurovisión por motivos de seguridad.

Esta decisión y sus consecuencias han hecho que el catalán se haya mostrado molesto en la rueda de prensa previa a ese choque de la Premier League, donde ha declarado que no ve justa esa diferencia.

El entrenador del City ha sido muy claro. "No lo entiendo, pero me tengo que adaptar. No voy a luchar más. El horario es el que es", ha afirmado, aunque también cree "que la Premier quiere ayudar a los equipos".

Guardiola tiene claro que "el problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay", una circunstancia que sucede en todas las ligas: "En Alemania o Francia, juegan en viernes y tenemos que jugar cuando nos digan, eso no va a cambiar".