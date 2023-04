El 'recadito' de Hamilton a Alonso para la carrera en Melbourne: "Ojalá tengamos un día como el de 2007"

La parrilla del Mundial de Fórmula 1 está más apretada que nunca, y viejas rivalidades están renaciendo de sus cenizas. La más sonada, la que más repercusión tuvo, la de Lewis Hamilton y Fernando Alonso es una de ellas, y en el Gran Premio de Australia ha pasado al siguiente nivel. Mercedes viene quejándose de Aston Martin y de su propia falta de rendimiento, poniendo excusas tras haberse visto superados, y la fricción entre ambos campeones y viejos compañeros en McLaren es más alta que nunca.

En Baréin y Jeddah, Alonso y su AMR23 no tuvieron problemas con Mercedes ni con Hamilton, al que pasó sobre la pista con suficiencia y mucha magia. Sin embargo, el W14 funciona en Albert Park mejor de lo esperado, y esta vez Fernando parte detrás de su archienemigo, casi emparejados, tercero y cuarto. Además, han intercambiado entre ellos declaraciones de amor-odio en los últimos días, incrementando la expectación por su encuentro en pista este domingo.

Primero fue Fernando quien insinuó que Hamilton "tiene poca memoria, se estará haciendo mayor", después de que el inglés se olvidase del dominio de Mercedes durante la pasada década al compararlo con el del actual Red Bull: "En Arabia nos metían más de un minuto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores".

Además, Alonso recordó que aún no ha podido batir este año ni a su propio compañero, y dejó caer que necesita siempre el mejor coche para brillar (algo que ya ha dicho sobre Hamilton en alguna ocasión): "Antes no competía contra nadie o sólo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y Russell le gana 3-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar".

Unas palabras que deben seguir resonando en la cabeza del heptacampeón mundial, y que a buen seguro tuvo presentes nada más acabar la sesión de clasificación en Melbourne: "Estoy muy contento con este resultado, es totalmente inesperado, un sueño para nosotros. Todos estamos trabajando duro para volver arriba y estar cerca de los Red Bull, estoy muy orgulloso de todo el equipo”.

La verdad es que no fue mala salida Australia 2007, vaya que no 😁 pic.twitter.com/yiMldXSZ9V — rr (@lil_adryan) April 1, 2023

Hamilton parecía olvidar a posta mencionar a Alonso a pesar de salir emparejados en segunda línea, pero justo antes de marcharse soltó la indirecta para el asturiano: "Mi objetivo mañana es ser primero. Ojalá tengamos un día como el del 2007 con esa primera curva. No sé si alguno lo recuerda, pero sería increíble”.

El piloto británico hizo referencia así al Gran Premio de Australia de 2007, en el que Alonso y él compartían equipo por primera vez, el día que Hamilton debutó en Fórmula 1. Hamilton salía cuarto y Fernando segundo, pero el inglés le metió el coche en las primeras curvas y le ganó la partida, dejando una muestra del enorme talento que estaba por desarrollar y de la historia que acabaría haciendo en el 'Gran Circo'.

Sin embargo, sí que parece que Fernando lleva razón respecto a sus pérdidas de memoria, porque no se paró a recordar como acabó aquel Gran Premio. Alonso fue mucho más consistente que él, su estrategia funcionó mejor pese al claro favoritismo de Ron Dennis y McLaren por el inglés, y recuperó ese segundo puesto tras Raikkonen, mientras Hamilton se tuvo que 'conformar' con la tercera plaza. Ahora ha deseado que la historia se repita, pero Fernando piensa en repetir la de un año antes, su victoria en 2006.