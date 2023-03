Fernando Alonso se acuerda de Hamilton y le lanza un dardo: ''Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor"

Fernando Alonso vive uno de los momentos más dulces de los últimos años en la Fórmula 1 desde su llegada a Aston Martin. Tras un arranque de año espectacular, el asturiano repasó cómo ha sido el inicio de temporada, las nuevas normativas de la F1, elogió a su nuevo equipo y ha lanzado un dardo a un viejo conocido, Lewis Hamilton: ''Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor".

El español, además, explicó las debilidades de Hamilton ''con un coche normal'': "Antes no competía contra nadie o sólo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial", explicó el dos veces campeón mundial en L'Equipe.

Asimismo, el de Asturias recordó aquellos tiempos pasados dónde el Mercedes de Lewis y Rosberg marcaban la diferencia sobre cada circuito: ''En Arabia nos metían más de un minuto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor", sentenció Fernando.

No obstante, Alonso también tuvo palabras de orgullo y agradecimiento para su nuevo equipo, Aston Martin: ''Esperaba tener un coche competitivo en uno o dos años, pero estar en esta situación en seis meses es genial''.

La adaptación a la escudería británica fue total y, así, lo reflejó el piloto español: "Nada más llegar a Aston Martin me anticipé al problema de la adaptación. Me había preparado. Les hablé de mi estilo de pilotaje. Trabajamos en ello desde enero y lo preparamos en el simulador", explicó. Además, Fernando reconoció que el cambio a su equipo actual es de las mejores decisiones tomadas a lo largo de su trayectoria: ''Sí, seguramente. Aston ahora es una maquinaria ganadora''.

El asturiano no quiso olvidarse de una de las mayores tendencias de las últimas semanas en el mundo de la Fórmula 1, la famosa 'victoria 33': ''Necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos. Nunca hubiera imaginado esto hace tres meses. Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio".

Etapa en Alpine

Para finalizar, Alonso repasó su etapa en la escudería francesa y lanzó otro dardo a Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine: ''Otmar hace su papel, pero eso no funciona conmigo. Hamilton creo que tenía 35 años cuando ganó su séptimo título. El factor edad no debería pesar sobre los pilotos. Y Aston no tuvo miedo..'', recalcó.

Aún así, el bicampeón de la F1 no guarda ningún tipo de rencor al equipo francés: "Siempre será mi familia. No tengo ningún resentimiento ni con Renault, ni con Alpine. Me hubiese gustado que nos entendiésemos mejor el año pasado. En Australia hablé con ellos para ampliar mi contrato... y no tuve noticias hasta julio", finalizó.