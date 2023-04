Alonso acusa de victimismo a Mercedes con un mensaje contundente: "Siempre quieren abandonar el coche y luego..."

Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de Australia está dejando muchas sorpresas este fin de semana, en la misma línea que los dos primeros eventos del Mundial 2023 de Fórmula 1. Sin embargo, en la clasificación de Melbourne la sorpresa esta vez no fue Aston Martin, establecido ya como uno de los equipos más rápidos de la parrilla. Fue otro equipo del que normalmente no se podría decir que se trata de una sorpresa que esté arriba, porque Mercedes acostumbra a estarlo. Y, por lo visto en Albert Park, han vuelto por fin donde quieren estar.

Lewis Hamilton clasificó tercero por delante de Fernando Alonso y su AMR23, una gran noticia para la escudería alemana y para el piloto inglés, muy frustrado en este arranque de campeonato con el W14. Aun así, sigue siendo incapaz de superar a su compañero George Russell, que saldrá segundo y promete dar guerra durante la temporada al siete veces campeón del mundo.

Un rendimiento de Mercedes inesperado incluso para sus propios pilotos. Un coche que parecía destinado al desguace, que Toto Wolff quería "tirar a la basura", y que Hamilton criticó duramente en cuanto las cosas no salieron como él esperaba, de repente es competitivo y ya no hace falta desechar su concepto y su diseño. Como por arte de magia, el W14 funciona, y deja en mal lugar los 'lloros' que viene repitiendo el equipo alemán desde Baréin.

Ahora se hacen los sorprendidos, como dejó caer Hamilton al acabar la clasificación, pero su competencia no le compra más ese discurso. En concreto, Fernando Alonso tiene claro a qué están jugando en Mercedes, y ya no se cree nada, aunque tampoco pierde la sonrisa irónica: "Mercedes, que siempre quiere abandonar ese coche y siempre se lamentan tanto, la verdad es que ya van rápido. Se han escondido, y a mitad de año seguramente ya estén para luchar o ganar carreras como ya hicieron el año pasado".

🗣️ @alo_oficial: "Mercedes, que siempre quieren abandonar este coche y siempre se lamentan tanto, ya van rápido"#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/DcIW4MIohS — DAZN España (@DAZN_ES) April 1, 2023

Y es que en 2022, el comienzo de Mundial de Mercedes fue aún peor, con un W13 que no les permitió pensar en grande hasta bien entrada la segunda parte del campeonato. Sin embargo, se acabaron reponiendo y George Russell llegó a ganar incluso en Brasil, aunque Hamilton, el que más pegas sigue poniendo a su monoplaza, no logró victoria alguna por primera vez en su carrera. Si sigue detrás de su compañero, de hecho es probable que no cese en sus quejas hasta obtener el coche que necesita.

Alonso, por tanto, es plenamente consciente de que el equipo que se quejaba y les acusaba de haber 'copiado' su coche, su suministrador oficial de unidad de potencia, chasis trasero y caja de cambios, ahora puede haberse puesto a la altura al menos del AMR23, aunque el ritmo en carrera es otro asunto muy distinto. La batalla con los dos Mercedes en Albert Park promete, pero Fernando no se fía en absoluto del 'lobo con piel de cordero' con el que tendrá que lidiar en Melbourne.