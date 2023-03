Alcaraz y su batalla en el desierto contra su 'bestia negra' a la que aún no ha podido ganar

Llegó la hora de la verdad para Carlos Alcaraz, la primera prueba de fuego de su 2023, un cara a cara con su bestia negra: Félix Auger Aliassime. Se medirán por cuarta vez este jueves, en cuartos de Indian Wells, en un partido en el que el español tratará de romper la imbatibilidad de su oponente en esta bonita rivalidad para seguir su camino hacia el número uno.

Se prevé una pugna aguerrida en el desierto californiano, un tiroteo desde ambos lados de la red combinado con las pizpiretas maniobras que ambos guardan en su cartera de recursos. En la faceta del juego llegan igualados, no tanto en el plano mental. Aliassime tiene ganada la batalla psicológica, pues él en sí mismo es la barrera que nunca ha podido rebasar 'Carlitos', ni una sola vez en sus tres enfrentamientos previos.

Nueva York vio nacer el cara a cara del futuro

Todo comenzó en una noche mágica en Nueva York, aquella en la que la grada del estadio Arthur Ashe presenció el nacimiento de un enfrentamiento que se prevé de época. Dos imberbes tenistas se habían citado en cuartos de un Grand Slam tumbando a hombres consolidados en el circuito dispuestos a dar espectáculo. Lo hicieron, pero el cuerpo del joven español se quebró mucho antes de que los espectadores se terminaran las palomitas.

La revancha llegó un año y pocos días después, en septiembre de 2022, en un duelo de Copa Davis al que el español llegó como flamante campeón del Grand Slam en el que se vieron las caras por primera vez. Alcaraz jugaba en casa, en Valencia, pero pese a contar con el plus que regala el público en el torneo de naciones, la victoria volvió a ser para el canadiense, esta vez con todas las de la ley (7-6, 4-6, 2-6).

El tercer capítulo no se hizo tanto de rogar. Las semifinales del ATP 500 de Basilea fueron el escenario, el resultado, el mismo. Aliassime llegaba con carrerilla a una recta final de 2022 en la que firmó su mejor racha de resultados hasta el momento, Alcaraz, por su parte, con un desgaste inusitado que finalmente le obligaría a colgar la raqueta en noviembre. Con un 6-3/6-2 despachó al murciano el de Montreal.

Un reto con la presión añadida del N.º 1

A la tercera no fue a la vencida, pero al pupilo de Juan Carlos Ferrero le ponen más que intimidarle este tipo de retos, por lo que será a la cuarta cuando intente terminar con su 'bestia negra'. Tendrá una nueva oportunidad en el desierto californiano, donde además del sol en el cuello sentirá la presión de no poder perder para no alejarse del primer puesto de la clasificación ATP ocupado por Djokovic.

A la batalla llegan con un rodaje que los equipara. Aliassime tiene más horas en pista (16 partidos de los que ha ganado 11) pero sin finales disputadas ni títulos sumados a sus vitrinas. Alcaraz, lastrado por dos lesiones en este inicio de curso, ha jugado menos, pero ha aprovechado mejor un tiempo (12 partidos disputados de los que ha ganado 11) en el que ha podido levantar el ATP 250 de Argentina y llegar a la final en el ATP 500 de Río.

El vencedor estará en semifinales, la mínima marca que necesita el español para igualar su actuación de la pasada edición y no perder los 180 puntos tan necesarios para su escalada en el circuito. A partir de ahí, todo serán pasos de gigante para alcanzar la cima, el merecido premio que le espera si ahora sí, tumba por fin al hombre que le tiene tomada la medida.