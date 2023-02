Novak Djokovic aparece inscrito en el Open de Miami a pesar de que la normativa Covid le impide entrar en Estados Unidos

Novak Djokovic apareció en la lista de inscritos del Masters 1.000 de Miami publicada este martes, una sorpresa dado que la normativa de Estados Unidos que prohíbe la entrada al país de personas no vacunadas contra el covid impide su participación en el certamen. Dicha norma se eliminará el próximo 10 de mayo, tal y como han anunciado las autoridades del país norteamericano, lo que obstaculizaría su participación tanto en Indian Wells (del 6 al 19 de marzo) como en Miami (del 19 de marzo al 2 de abril).

Hasta el 10 de mayo las regulaciones estadounidenses requieren que los no ciudadanos y no residentes presenten un certificado de vacunación contra el coronavirus, requisito que no cumple el tenista de Belgrado por su negativa a vacunarse. Por este mismo motivo, 'Nole' no pisó la pista en la gira americana de 2022, ni en el comienzo de la campaña, en Indian Wells y en Miami, ni en la gira de verano, en Washington, Montreal y Cincinnati, además del 'grande' neoyorquino, el US Open.

La única opción del serbio para luchar por los dos primeros Masters 1.000 del curso -cruciales en la batalla por el número uno con Carlos Alcaraz- sería contar con un certificado de exención, pero el año pasado, ante este mismo tipo de problema, acabó renunciando.

Nadal también aparece en la lista

Rafa Nadal, lesionado del psoas iliáco de la pierna izquierda durante un partido del pasado Open de Australia, también aparece en la lista, aunque su participación está prácticamente descartada. El tenista manacorí anunció recientemente que no jugará la exhibición contra Alcaraz en Las Vegas (5 de marzo) al seguir con el proceso de recuperación, por lo que es complicado que llegue a Miami, donde no compite desde 2017.

Alcaraz no fallará a la cita

El español que no se saltará el torneo -salvo circunstancias de fuerza mayor- será Alcaraz. El murciano defenderá su cetro en un torneo en el que también están inscritos el polaco Hubert Hurkacz, campeón en 2021, y el estadounidense John Isner, campeón en 2018.

Esta cita es fundamental para cumplir su plan de regresar "lo antes posible" al número uno del ranking, pues en él defiende la friolera de 1.000 puntos.