Alexander Zverev desvela su secreto con los entrenadores españoles: "Se amoldan como anillo al dedo"

Alexander Zverev, un hombre que lucha por recuperar su posición en lo más alto del ránking ATP tras la dura lesión que cortó su progresión el curso pasado, desveló este lunes en la previa de su debut en el torneo de Doha el secreto de su preparación: trabajar siempre con técnicos españoles, aquellos que el alemán considera que tienen una "mentalidad capaz de lidiar" con él.

El tenista alemán, campeón olímpico en Tokio 2020, ha enlazado recientemente dos etapas con técnicos nacidos en España. Primero fue David Ferrer, y ahora es Sergi Bruguera el que diseña su plan de preparación durante todo el año. Una sucesión de entrenadores españoles que no es ni mucho menos azarosa.

"Quizás muchos de los entrenadores alemanes tienen una mentalidad que no se adapta bien a mí; sin embargo, los españoles se amoldan como anillo al dedo", comenzó su explicación el tenista de 25 años en una entrevista en la que se dehizo en elogios hacia David Ferrer. "Siempre he dicho que me encantó trabajar con David Ferrer. Sinceramente, si no hubiese sido por las circunstancias derivadas del covid, jamás habría dejado de trabajar con él".

"En definitiva, el entrenador español tiene una mentalidad capaz de lidiar conmigo", sentenció el jugador que debutará este miércoles en Doha ante Andy Murray.

Curiosamente, la sucesión de entrenadores en el box del alemán es la misma, a la inversa, que se ha dado recientemente en el equipo español de Copa Davis. Bruguera dejó de ser capitán de la selección nacional tras la derrota ante Croacia en la primera ronda de la final de Málaga 2022, en una salida que estuvo condicionada por la incompatibilidad de su cargo con el de entrenador del alemán, y ahora es Ferrer el encargado de dirigir a La Armada en la competición de naciones.