Polémica en la vuelta del Barça a la Europa League: un penalti no pitado y una posible roja

La Europa League regresó al Camp Nou este jueves con un Barça-Manchester United cargado de polémica que acabó con tablas en el marcador (2-2) y con Xavi Hernández y Erik ten Hag recriminando al árbitro del partido, Maurizio Mariani, algunas de sus decisiones.

Las quejas del técnico mancuniano y sus futbolistas se refieren a una acción que tuvo lugar en el minuto 63 del encuentro, cuando el conjunto inglés arrancó un contraataque brillante que cogió a los culés por sorpresa. La defensa del tercer clasificado de la Premier League desbarató un ataque blaugrana y Bruno Fernandes envió un balón largo a Marcus Rashford para que se plantase solo en área rival.

El delantero arrancó en carrera con muchísima potencia a la altura del mediocampo, frente a Marcos Alonso y Jules Koundé, y se plantó en el borde del área, donde el francés le derribó antes de que pudiese encarar la portería de Ter Stegen sin oposición. El colegiado no señaló siquiera falta y el partido continuó.

Para Ten Hag, no solo fue una falta clara, sino que también era motivo de expulsión, pues el defensa era el último hombre del Barcelona. "Ha habido una falta clara contra Rashford que podíamos debatir si fue dentro o no del área, pero era clara roja. He preguntado 'por qué' al árbitro y dijo que era fuera del área y no ha habido falta", explicó tras el encuentro.

También hubo protestas en el bando blaugrana, desde donde reclamaron un penalti por mano de Fred tras un remate de Sergi Roberto cuando quedaban cinco minutos para el final. Tampoco indicó nada Mariani, que una vez concluido el duelo se encontró con Xavi enfrente, muy enfadado, reclamándole no haber concedido a su equipo la pena máxima.

"Es un penalti como una catedral, el segundo. Cómo te vas a sentir. En Milán, en Champions, tampoco la pitaron. Son manos clarísimas, me parece increíble", dijo después en rueda de prensa.