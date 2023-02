Xavi y Ten Hag ponen en el punto de mira al árbitro: "Quizá se ha visto sobrepasado"

El empate entre el FC Barcelona y el Manchester United (2-2) en la ida de los octavos de final de la Europa League en el Camp Nou no dejó satisfechos ni a propios ni a extraños y mantiene la eliminatoria abierta para la vuelta en Old Trafford. Los entrenadores de ambos equipos, Xavi Hernández y Erik ten Hag, se marcharon muy decepcionados del feudo blaugrana y pusieron el punto de mira en algunas decisiones del árbitro.

El catalán y el holandés no dudaron en acercarse a Maurizio Mariani, colegiado del encuentro, una vez que pitó el final del partido para recriminarle varias acciones y criticaron algunas de sus decisiones en rueda de prensa.

"Es un penalti como una catedral, el segundo. Cómo te vas a sentir. En Milán, en Champions, tampoco la pitaron. Son manos clarísimas, me parece increíble", dijo muy enfadado el técnico culé refiriéndose al momento en el que un remate de cabeza de Sergi Roberto golpeó en el brazo de Fred dentro del área en el minuto 85, con 2-2 en el marcador.

Ten Hag también se refirió a otra de las polémicas del duelo, el momento en el que Jules Koundé derribó a Marcus Rashford al borde del área cuando el delantero inglés ya encaraba completamente solo la portería. "Ha habido una falta clara", aseguró el neerlandés, que matizó que el único es "si fue dentro o no del área, pero era clara roja", puesto que el francés era el último hombre del Barça.

"He preguntado 'por qué' al árbitro y dijo que era fuera del área y no ha habido falta", reveló el técnico sobre las explicaciones de árbitro, que, desde su punto de vista no tomó "una buena decisión". "Quizá se ha visto sobrepasado por la presión del campo", añadió, sin querer poner en la misma balanza la mano y penalti que reclamó el Barça al final.