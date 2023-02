Pedri, un mes de baja: se pierde el partido de vuelta ante el United y la ida de semifinales de Copa del Rey frente al Real Madrid

Nuevo inconveniente para el FC Barcelona. Tras el empate (2-2) ante el Manchester United en la ida de los octavos de final de la Europa League, las malas noticias para Xavi siguen acumulándose: Pedri tuvo que retirarse lesionado justo antes del descanso por problemas musculares y estará alrededor de 3-4 semanas de baja por una rotura en el recto anterior del muslo derecho.

Si se confirman estas malas sensaciones de los servicios médicos del club blaugrana, Pedri se perderá hasta seis partidos, como mínimo, con el FC Barcelona: el partido de vuelta ante el United, el encuentro de ida de semifinales coperas frente al Real Madrid y cuatro enfrentamientos ligueros contra Cádiz, Almería, Valencia y Athletic).

Xavi Hernández, en la rueda de prensa tras el encuentro, mostró cierta preocupación por las bajas que tendrá para afrontar el decisivo partido de Old Trafford: '' Pedri es un jugador espectacular y una baja muy importante pero vamos a intentar que no se note. A Busquets lo recuperamos para el domingo, a Dembélé, no, y a ver Pedri lo que tiene", apuntó el técnico azulgrana.

Asimismo, el FC Barcelona, a través de un comunicado, informó sobre las pruebas que se le realizarán al centrocampista del Barça para conocer con exactitud el alcance de la lesión. Un duro palo para Xavi Hernández que, además, tendrá que preparar la vuelta ante el Manchester United con la baja de Gavi, sancionado por acumulación de tarjetas.