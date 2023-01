Tchouaméni pide perdón tras ser 'cazado' viendo la NBA en París: ''Pido disculpas a mi club, compañeros y a la afición madridista''

Aurélien Tchouaméni, jugador francés del Real Madrid, ha pedido disculpas en sus redes sociales tras viajar a París para presenciar, en directo, el partido de NBA entre Detroit Pistons y Chicago Bulls. El encuentros entre los dos equipos estadounidenses coincidía con el mismo horario que el Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey.

El galo, que fue 'cazado' en un video antes del inicio del partido de baloncesto, se ha disculpado en la mañana de hoy: "Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", sentenció Tchouaméni.

El centrocampista madridista se lesionó del sóleo de su pierna izquierda y estará de 4 a 6 semanas de baja. Por ello, quiso aprovechar la visita de la NBA a su país para disfrutar del espectáculo en directo.

El francés, junto a Alaba, fue baja para la Supercopa de España y en la ronda de los octavos de final en la Nueva Cerámica. También se perderá el importante partido liguero en San Mamés frente el Athletic.