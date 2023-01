La lección de Ancelotti a Rodrygo tras ser sustituido: "A mí me saludas"

La buena armonía que reina en el vestuario del Real Madrid desde la histórica pasada campaña se vio empañada por un momento este jueves, cuando a Rodrygo Goes no le sentó nada bien que su técnico, Carlo Ancelotti, le sentase en el banquillo durante el encuentro que enfrentó al conjunto blanco ante el Villarreal por una plaza en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Corría el minuto 56 y los hombres del italiano perdían 2-0. Al campeón de Europa le faltaba alma, fluidez en el juego y gol mientras las opciones de conseguir otra épica remontada se iban evaporando con el paso de los minutos. Necesitaba un cambio y el entrenador madridista optó por dar entrada a Marco Asensio y Dani Ceballos en el lugar del brasileño y Toni Kroos.

El cambio no sentó nada bien al '21', que salió del terreno de juego cabizbajo y con gesto de enfado, cogió el abrigo de mala manera y se dirigió a sentarse sin cruzar mirada ni palabra alguna con Ancelotti, lo que no sentó nada bien al técnico.

El italiano, que había seguido con la mirada el camino de su pupilo, se acercó a él y le regañó, muy serio, por la actitud que había tenido. "A mí tú me saludas, ¿vale?", le diría en tono de advertencia mientras el joven carioca aceptaba la reprimenda.

Tras el encuentro, Ancelotti explicó lo que había sucedido y restó importancia a lo ocurrido: "Creo que se le ha olvidado, para mí no es nada", aseguró, y señaló que había decidido que saliese Rodrygo porque "tenía una pequeña molestia, estaba un poco cargado y he preferido no arriesgar".

"Le he dicho que no se olvide de saludarme cuando sale, ya está, no hay problema", volvió a dejar claro poco después en zona mixta para zanjar el asunto.

El resultado del partido le dio la razón a Carlo Ancelotti en sus cambios, pues Vinícius inició la remontada en la jugada siguiente, y la conexión Asensio-Ceballos sirvió al Real Madrid para culminar la victoria con el 2-3 definitivo.