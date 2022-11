Eric García: "Voy al psicólogo, pero la estrategia es no comentar las críticas y evadirme porque no las puedo cambiar"

Eric García, número 12 de la Selección Española, ha participado en una entrevista en Radio Marca en donde se ha podido conocer más acerca tanto de su lado más personal como profesional.

Durante el encuentro ha asegurado que no ha estado en su mejor momento anímico, pero que ahora es el momento de "disfrutar de lo que estamos viviendo que es algo único y estoy en una situación que todos hubiésemos firmado antes de estar aquí".

Difícil situación personal

"Venía de una situación difícil en el Manchester City, porque no jugué". Con estas palabras, García ha declarado que "es culpa mía que España no me conozca", pero ahora asegura estar en una situación mucho mejor y que en esta nueva etapa "es mi trabajo dar lo mejor de mí cuando juego".

Ante las críticas recibidas por su profesión, Eric García niega leer la prensa y asegura que ante las críticas malas que van a hacer daño "siempre intento pensar que a la otra persona que está haciendo esto, si le hicieran estas críticas, como humano, como le sentarían".

Ha llegado hasta esta determinación porque asegura apoyarse en un psicólogo aunque "de estas cosas nos intentamos evadir porque no las podemos cambiar" ha señalado, "pero la estrategia es no comentar mucho a propósito de las críticas y evadirme".

Además y, como respuesta a las críticas que recibe, ha insistido en que "doy mi 100% en el campo y eso no creo que nadie lo pueda reprochar".

Eric y Vinícius

Uno de los temas más sonados en los que se ha implicado al jugador del FC Barcelona, son las palabras que dedicó a Vinícius acerca del balón de oro, al que García responde que "yo ya le dije que estaba cerca de conseguirlo, que es un jugador muy bueno".

Unas palabras que se hicieron realidad, porque Vinícius se quedó en el camino de conseguir este galardón. Pero, según Eric García, él no fue el único que se dirigió al jugador, " lo que me dio rabia es que en el Bernabéu él también me dijo algo y eso no salió".

Ante la polémica que han causado estas palabras, García asegura no tener ningún problema con el jugador brasileño, "considero que es un gran jugador" aunque también "soy muy consciente de las capacidades que tengo de lo que he venido demostrando siempre y que la gente a la que se lo he tenido que demostrar han confiado en mí ", ha respondido ante la pregunta de sí se ve reflejado en Vinícius.

Hablando también de próximos posibles rivales ha comentado que "nuestro objetivo es ganar todos los partidos que estemos aquí y si nos toca Brasil, me tocará comerme a Vinicius".

Predicción del Mundial

El número 12 ha hablado acerca de la Selección Española asegurando que "podemos ganar el Mundial porque se viene de una progresión muy alta del equipo en términos de juego, de competición que hace que podamos estar ahí por la fuerza del equipo".

Por otra parte, y fijando la vista en el juego del resto de equipos, declara que "viendo los partidos que he visto hasta ahora, a nivel de juego no he visto a una selección que juegue como nosotros y la fuerza de nuestro equipo hace que seamos un equipo diferente y que podamos competir contra cualquier selección".

En cuanto al próximo partido que disputará 'la roja' contra Japón considera que su rival "es una selección muy complicada, con talento individual muy bueno y que destaca por estar muy bien organizados".

Además, considera que hay cosas que mejorar en la Selección Española y que"hay que estar preparado en todo momento porque no sabes cuando te va a llegar la oportunidad".

Compañeros y amigos

Gavi y Eric además de compartir orgullo de selección, también comparten camiseta en el FC Barcelona, algo que les hace estar muy unidos profesional y personalmente.

Al hablar de su compañero asegura que este "es una persona muy cariñosa y que cuando entra al campo se transforma y la actitud que tiene y con la fuerza que va a los juegos es algo que es de alabar". Además, señala que "Gavi en el campo muere por sus compañeros y por ayudar al equipo".

Durante el encuentro también ha tenido palabras para su seleccionador asegurando que "la confianza que me ha dado Luis Enrique es enorme y yo se la voy a devolver en los partidos que me de la oportunidad de jugar" por eso "yo soy así, me exijo mucho, y a uno siempre le gustaría llegar a la perfección".

Además, ha considerado su presencia en el Mundial de Qatar 2022 como "un privilegio en el que intento llevar al equipo al máximo que puedo, entrenando al mil por mil".