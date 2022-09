Alcaraz, encaminado para mantener su liderato: "Me veo terminando el año como número 1"

Carlos Alcaraz, líder de la clasificación ATP, defenderá su número uno en los cuatro torneos de la ATP que va a disputar de aquí a final de año, Astaná, Basilea, París-Bercy y la Copa de Maestros, en los que puede sumar hasta 3.140 puntos a los 6.740 que acumula tras su éxito en el US Open.

Alcaraz llega al tramo final del curso con la ventaja de tener tan solo que defender los 180 puntos que ganó el pasado año en el Masters 1.000 de París-Bercy y sabiendo que solo perderá los 180 que ganó en el ATP 500 de Viena, al que no acudirá este año.

"Me veo terminando el año como número 1", dijo el viernes el joven tenista murciano, de 19 años y que es el jugador más joven en alcanzar la cima del tenis mundial.

Puede llegar hasta los 9.880 puntos

El comentario realizado por el de El Palmar está repleto de argumentos por la situación de la clasificación actual, el buen momento en el que está y porque tan sólo puede perder 360 puntos y está en condiciones de llegar hasta los 9.880.

En 2021 los últimos torneos en los que participó Alcaraz fueron el de Viena, en Austria, donde llegó a semifinales y el de París-Bercy, en Francia, donde alcanzó los cuartos de final.

Este año le quedan por disputar cuatro torneos puntuables antes de su última comparecencia en este 2022, que se dará, si no hay contratiempos, en la fase final de la Copa Davis programada del 23 al 27 de noviembre en Málaga, pero allí no habrá puntos en juego aunque sí el gran prestigio de levantar la Ensaladera.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero no estuvo el pasado año en los ATP 500 de Astaná y Basilea, en los que sí tomará parte ahora; repetirá en París-Bercy y posteriormente debutará en las Finales ATP, la Copa de Maestros, para la que está clasificado desde hace casi tres semanas y en la que buscará coronarse después de disputar en 2021 las Next Gen ATP Finals, que es la Copa de Maestros para jóvenes.

Tanto en Kazajistán, del 3 al 9 de octubre; como en Suiza, del 24 al 30 de ese mes, tendrá la ocasión de sumar hasta 500 puntos en cada torneo, mientras que en la capital francesa, del 31 de octubre al 6 de noviembre, defenderá los 180 puntos que ganó superando dos rondas en la pasada edición -se deshizo del galo Pierre-Hugues Herbert por 6-7 (4), 7-6 (2) y 7-5 y del italiano Jannik Sinner por 7-6 (1) y 7-5- hasta que cayó frente al local Hugo Gaston por 6-4 y 7-5. De llevarse el título, Alcaraz saldría con un bagaje de +820 puntos para el ránking ATP.

Dejará de sumar 180 en Viena, un torneo que coincidirá en fechas con el de Basilea y que es de la misma categoría.

Posteriormente, en Turín, donde se disputará el torneo entre las ocho mejores raquetas de la temporada del 13 al 20 de noviembre, el ganador sumaría 1.500 puntos si fuera capaz de ganar invicto.

Nadal y Ruud, a por Alcaraz

Allí cada victoria en la fase de grupos proporciona 200 puntos -todos los tenistas participantes disputarán tres encuentros-, el triunfo en semifinales otros 400 y el éxito en la final otros 500.

Así se presenta el panorama para Carlos, que actualmente, tras su rutilante éxito en Nueva York, acumula 6.740 puntos y aventaja en 890 al noruego Casper Ruud, en 930 al mallorquín Rafa Nadal y ya en 1.675 al ruso Daniil Medvedev. Por lo tanto, solo Ruud y Nadal parecen en disposición de arrebatarle la posición de privilegio que ahora ocupa.

El de Oslo estuvo en las finales de 2021, en las que llegó a semifinales -allí perdió por 6-4 y 6-2 ante Medvedev tras haber ganado dos de sus tres encuentros de la primera fase, ante el británico Cameron Norrie -1-6, 6-3 y 6-4- y el ruso Andrey Rublev -2-6, 7-5 y 7-6 (5)- y cayó ante el serbio Novak Djokovic por 7-6 (4) y 6-2.

Además, el nórdico alcanzó los cuartos de final tanto en París-Bercy como en Viena.

Mientras, el de Manacor no compitió por lesión en el último cuatrimestre de 2021 -se despidió en el ATP 500 de Washington en agosto- y por ello no defiende puntos y en ese sentido está en una situación ventajosa, aunque bastante alejado de un Alcaraz que tiene motivos para pensar que el número 1 no se le escapará en este 2022 de ensueño para él y en el que ha ganado más partidos que ningún otro jugador del circuito: 52 victorias en 62 encuentros.