"No he visto la foto; se me fue un poco de las manos; merecía ganar en 2009...": las mejores frases de Nadal sobre la despedida de Federer

Roger Federer dijo adiós al tenis este pasado sábado junto a varios contrincantes que se han convertido en grandes amigos a lo largo de los años y quisieron acompañarle en este día tan especial e histórico, como Andy Murray, Novak Djokovic o Rafa Nadal. El de Manacor protagonizó junto al suizo una imagen que se hizo viral, en la que se demuestra que tras la competición sana que han mantenido durante muchos años, detrás se escondía una gran admiración y amistad.

Nadal habló sobre dicha instantánea este domingo con Juanma Castaño en El Tertulión de Tiempo de Juego: "Pues no he visto la foto. No soy un gran seguidor de las redes sociales, lo siento por eso".

El tenista español reconoció que se emocionó con la despedida de Federer no solo en pista, también en el hotel: "Soy una persona sensible, y cuando ves así a alguien a quien aprecias es difcíl no emocionarse, aunque se me fue un poquito de las manos", bromeó. "Cuando llegué a mi habitación, me volví a emocionar. Pero por lo que se vivió en aquella noche, fue difícil no emocionarme".

"Nuestra rivalidad ha evolucionado como nuestra amistad"

Nadal negó que su emoción se debiese a que en ese momento se estuviese imaginando su despedida: "Nada, cero. Sé que el momento de mi retirada llegará dentro de 'x' o de 'x' más un poquito, pero con 36 años y medio estamos en la recta final de mi carrera. Pero ahora ni me lo planteo ni me lo quiero plantear. Mi emoción no era culpa de eso, sino por el aprecio que siento hacia Federer.

El suizo contó a Rafa que se iba a retirar días antes de anunciarlo y le propuso jugar juntos, aunque no fue hasta el último momento cuando se supo que ambos harían equipo en el torneo por las circunstancias del español: "Él me lo dijo diez días antes de anunciarlo pero no sabía siquiera si podía jugar el dobles, por la rodilla. Emplazamos la conversación a una semana después, y él también sabía que yo, por mi situación, no puedo estar mucho tiempo fuera de casa. Lo único que le pude decir es 'confírmame que vas a jugar para gestionarlo todo, y por poco que pueda, estaré contigo, juegues o no juegues'".

El mallorquín asegura que su relación ha cambiado desde que comenzaron a competir a la actualidad: "Nuestra rivalidad ha evolucionado como lo ha hecho nuestra amistad. Cuando eres joven solo quieres ganar, ser el mejor, y con los años, creo que los dos, siendo deportistas, a medida que hemos ido teniendo vivencias juntos y haber compartido momentos de tristeza o decepción compitiendo entre nosotros, y llega un punto en que hemos apreciado lo que son estos partidos".

Jugar ambos en el Bernabéu: "Claro que me haría ilusión"

Sobre si en algún momento han tenido discusiones, el español dijo que "en pista no, fuera de la pista sí. Creo que en pista no creo que hayamos discutido nunca. Entre nosotros la relación en pista siempre ha sido impecable. Fuera también, pero alguna vez hemos tenido puntos de vista distintos de lo que queremos en nuestro deporte y hemos discutido, solo faltaría".

Nadal es un gran aficionado del Real Madrid y ante la posibilidad de realizar partido de exhibición entre Federer y él aseguró que "no tengo ni idea de eso, no creo tampoco que el Madrid esté obsesionado con eso. Si en algún momento llega la petición, a mí claro que me haría ilusión, después habría que hablar con la otra persona".

Nadal, sobre Federer en 2009: "Yo no quería que ganara"

Nadal considera que su eterno rival y gran amigo ha hecho "en la Historia, no se ha visto a nadie hacerlo de forma tan elegante, tan majestuosa. Ganar tanto y tan bonito va a ser difícil de repetir".

Uno de los momentos en el que el español se emocionó con Federer fue en Roland Garros en 2009: "Yo no quería que Roger ganara porque yo tenía opciones de ser el número 1, pero había sido capaz de ganarle en 2005, 2006, 2007 y 2008. Creo que alguien que está tan cerca, merecía ganar. Y cuando termina esa final, lloré, me emocioné por lo que suponía para él ganar Roland Garros y en Grand Slam".

Hasta pronto, Roger

"Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar". Con esta frase en la que resume su relación con el suizo, el tenista español finalizó su entrevista.

Imposible no emocionarse 🥺



👏👏 Federer, entre lágrimas, se despide del tenis con todo el O2 de Londres entregado a la causa



¡Muchas gracias, Roger! 😊 pic.twitter.com/BEYC5A18ib — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 23, 2022

No todos los días se despide del tenis uno de los mejores tenistas de la historia arropado por grandes amigos, que además son los mismos que han escrito junto al suizo los enfrentamientos más emocionantes y de alto nivel de las últimas décadas. Tras escribir su nombre en la historia de una forma tan majestuosa, ganando nada más ni nada menos que 20 Grand Slams, solo podemos desearle lo mejor en su siguiente etapa y esperamos verle de nuevo sobre la pista, aunque no sea compitiendo.