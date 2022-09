Federer y Nadal rompen a llorar en el homenaje de despedida al suizo: "Estar junto a Rafa ha sido maravilloso"

El suizo Roger Federer se despidió del tenis profesional este viernes entre lágrimas y arropado por todo su equipo, entre ellos Rafa Nadal, después de caer derrotados ante la pareja Sock - Tiafoe en la Rod Laver Cup.

El helvético, que cuelga la raqueta tras 24 años de carrera y tras conseguir 20 Grand Slam, rompió a llorar emocionado tras finalizar el partido, momento en el que el público que asistía a su partido de despedida en Londres ovacionó al tenista.

Imposible no emocionarse 🥺



👏👏 Federer, entre lágrimas, se despide del tenis con todo el O2 de Londres entregado a la causa



¡Muchas gracias, Roger! 😊 pic.twitter.com/BEYC5A18ib — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 23, 2022

Su equipo al completo y el equipo rival acompañaron al tenista, todos visiblemente emocionados, siendo Rafa Nadal uno de los más afectados, envuelto en lágrimas durante el homenaje al suizo.

"Ha sido maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez... He tenido a mis amigos, a mi familia, a compañeros... Estoy contento de haber jugado el partido", entonó. "Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis y este viaje lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba", afirmó rotundo antes de romper nuevamente a llorar.

"Ha sido una noche maravillosa. Gracias a todo el mundo. Tenía miedo de lesionarme, pero he podido estar agusto. Estar junto a Rafa y los demás miembros del equipo ha sido fantástico", proseguía con dificultad ante la emoción.

En sus palabras, micrófono en mano, agradeció a su familia, amigos y a todo el mundo -"son muchos a los que tengo que dar las gracias"- por el apoyo recibido en su carrera. Mención especial tuvo su mujer, Mirka, que asistió al partido junto a sus hijas y que también se mostraron muy emocionadas. "Ella ha sido mi principal apoyo todo este tiempo, probablemente ha sido la que me ha traído hasta aquí", apuntaba.

La organización del torneo también le dedicó un vídeo de homenaje, recordando su trayectoria, con mensajes de todos sus compañeros y rivales a lo largo de su carrera, entre ellos el propio Nadal, sin duda, el más grande de todos ellos.