La respuesta de Nadal que emocionó a Federer cuando le contó que se iba a retirar

Roger Federer y Rafa Nadal se convirtieron, pese a su rivalidad deportiva, en amigos íntimos, y la despedida del suizo en la Laver Cup no se concebía sin la participación del español. Sin embargo, la delicada situación familiar que vive en las últimas semanas el tenista balear, con los problemas en el embarazo de su mujer Xisca, comprometieron su presencia en la despedida del suizo.

Fue el propio Nadal el que reconoció tras su participación en el torneo que, cuando recibió la llamada de Federer, no sabía si iba a poder participar en el torneo. De hecho, el mallorquín fue el último en llegar a Londres, el jueves anterior al inicio del campeonato, cuando el resto de tenistas ya llevaban varios días entrenando en el O2.

Federer le admitió a Rafa durante aquella llamada que no sabía seguro si iba a poder jugar el partido de dobles, que lo veía al 50%, y que le iría informando de la situación. Después, comentaron la situación familiar de Nadal: "Te mantendré informado. Tú me dices cómo te van las cosas por casa y volvemos a hablar", le dijo el helvético, según desveló en una entrevista al New York Times.

La respuesta de Rafa Nadal, que sabía lo complicado que lo tendría para poder acudir dado el estado de salud de Xisca, emocionó a Federer. "Me dijo 'haré todo lo posible para estar allí contigo'. Y eso fue algo increíble para mí", desveló Federer.

Para el ya extenista suizo, el esfuerzo que ha hecho Nadal para poder estar en su despedida es algo que no olvidará. "Eso mostró cuánto significamos el uno para el otro, el respeto que nos tenemos. Ha sido una historia preciosa e increíble para el deporte y para el tenis", añadió Roger. "Fue un esfuerzo increíble de Rafa, nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres", añadió.