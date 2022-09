Una generación para ilusionarse con España: 'la Quinta de Lucho'

Pedri, Gavi, Nico Williams, Yéremy Pino y Ansu Fati son las grandes promesas del fútbol español y todos ellos tienen una característica en común: ha sido Luis Enrique el que les ha hecho debutar en la selección a una temprana edad. Juntos forman ‘la Quinta de Lucho’, unos jóvenes sobradamente preparados que son la gran esperanza para el Mundial de Qatar que arranca este próximo 20 de noviembre.

El debut de Nico Williams este fin de semana completa un quinteto de lujo, un motivo más para ilusionarse con el futuro de la Roja, pero también con el presente. El jugador del Athletic fue el protagonista de la victoria ante Portugal que dio el pase a la Final Four de la Liga de Naciones y su entrada, junto a la de Pedri, Gavi y Yéremi, cambió radicalmente el panorama del partido para hacerlo español.

Es Nico el que más ha tardado en explotar. Su debut el pasado sábado se produjo con 20 años y 74 días, lejos de la precocidad de sus compañeros de selección. Ansu Fati fue el primero de los cinco que lo hizo, al estrenarse con la Roja con tan solo 17 años y 308 días en septiembre de 2020. Después llegó el estreno de Pedri, el más consolidado en la selección, donde es titular indiscutible; lo hizo con 18 años y 316 días. A la vez se estrenaron Yéremy Pino y Gavi, nada menos que en unas semifinales de la Liga de Naciones (ante Italia, en octubre de 2021). 18 años y 351 días tenía el canario, mientras que el sevillano se convirtió, con 17 años y 62 días, en el más joven de la historia en vestir la camiseta de la selección española.

Ansu Fati parecía llamado a ser la gran estrella de esta generación estelar, pero las lesiones han frenado su meteórica carrera. Todo comenzó con una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en noviembre de 2020 que le tuvo diez meses de baja, y a su regreso, ha tenido varias dolencias más. Las más graves, dos lesiones musculares que le dejaron fuera algo más de dos meses: la primera en noviembre de 2021, la segunda en enero de este año.

El hispanoguineano regresó a finales de la pasada campaña, pero le está costando recuperar su mejor forma. Luis Enrique le llamó en junio, pero algo no le cuadró y no le hizo jugar. En el Barça, ha perdido la titularidad y le está costando tener minutos con Xavi Hernández, lo que ha hecho que se haya quedado fuera de la última lista de la selección. Si le llamará Lucho para Qatar o no es una de las grandes incógnitas de la lista.

Pedri es el más consolidado, un jugador absolutamente incuestionable pese a que no estuviera en el once ante Portugal. Su salida en Braga demostró su importancia, y en el Mundial, será un fijo de Luis Enrique y el jugador sobre el que orbitará el juego español.

La apuesta más personal del asturiano es la de Gavi. Cuando le llamó, le llovieron las críticas, pues solo había jugado 290 minutos con la camiseta azulgrana. Casi un año después, el tiempo ha demostrado lo acertado de su apuesta.

Yéremi Pino y Nico Williams representan el atrevimiento, el descaro, dos jugadores que no dudan en encarar, en probar cosas distintas. En el once o desde el banquillo, apuntan a jugadores claves en Qatar.